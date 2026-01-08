Natascha Ochsenknecht übers Mamasein: "Mich gefragt, ob ich etwas falsch gemacht habe"

Berlin - Auch für eine Powerfrau wie Natascha Ochsenknecht (61) ist das Mamasein mit Höhen und Tiefen verbunden. Dazu gehören auch Selbstzweifel.

Natascha Ochsenknecht (61) steht ihren Kindern jederzeit zur Seite. © Jens Kalaene/dpa

Besonders schwer war für die 61-Jährige die Zeit, als sich Sohn Jimi Blue (34) mit der Familie überwarf und den Kontakt abbrach

"Natürlich habe ich mich in dieser Zeit gefragt, ob ich etwas falsch gemacht habe. Ob ich bei irgendetwas gescheitert bin", erklärte Natascha Ochsenknecht in der "Bild".

Weiter sagte sie: "Menschen schlagen auch mal andere Wege ein und das muss man dann wohl akzeptieren." Inzwischen ist Jimi wieder in den Kreis der Promi-Familie zurückgekehrt - auch Mutter und Sohn haben wieder zueinandergefunden.

"Wenn's bei Jimi brennt, bin ich da", betonte Natascha in dem Boulevardblatt. Selbstredend, dass das auch für ihre anderen beiden Kinder Wilson Gonzales (35) und Cheyenne (25) gilt.

Doch immer alles richtig machen? Das geht überhaupt nicht, ist die Dreifach-Mama überzeugt. "Als Mutter ist man niemals perfekt", sagte Ochsenknecht. Doch darum gehe es auch gar nicht.