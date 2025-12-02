Natascha Ochsenknecht gibt Weihnachtstipps: So findet man leichter ein gutes Geschenk

Für Natascha Ochsenknecht (61) ist Parfüm eher keine gute Wahl. © Jens Kalaene/dpa

"Die Kinder schreiben Wunschzettel. Wir schreiben alle Wunschzettel. Früher handgeschrieben, heute über Whatsapp. Und dann wird der eine oder andere Wunsch dann erfüllt", sagte die TV-Persönlichkeit ("Diese Ochsenknechts") der Deutschen Presse-Agentur.

Die Wunschzettel kämen in die Familienchatgruppe. Und wie findet man ein gutes Geschenk? Wichtig sei, einfach mal zuzuhören, sagt Ochsenknecht.

"Und der eine oder andere sagt schon mal: 'Ach Mensch, das habe ich gesehen, das gefällt mir'". Solche Hinweise könne man sich dann im Handy notieren und eine Erinnerung für Anfang Dezember stellen.

"Also was ich ganz schlimm finde, ist Parfüm zu verschenken", sagt Ochsenknecht. Ähnlich sei es mit Alkohol. Sie habe davon schon so viel geschenkt bekommen, dabei trinke sie fast keinen.