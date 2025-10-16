Dating-Angst bei Natascha Ochsenknecht: Wovor sich die Promi-Dame fürchtet

Berlin - Ihre letzte Beziehung sorgte für viel Gesprächsstoff. Von 2009 bis 2017 war Ex-Fußballer Umut Kekilli (41) an der Seite von Natascha Ochsenknecht (61) - trotz Altersunterschied von 20 Jahren. Seitdem geht das Ochsenknecht-Oberhaupt als Single-Lady durchs Leben. Daran wird sich vermutlich auch in nächster Zeit nichts ändern.

Natascha Ochsenknecht (61) will erst mal weiterhin Single bleiben. © Jens Kalaene/dpa

"Es ist mir keiner vor die Füße gelaufen, wo ich dachte, das ist es wert, den näher kennenzulernen", verriet das TV-Gesicht im Gespräch mit Oliver Pocher (47) für dessen App Pocher.Club. "Es ist aber auch nicht einfach. Ich bin jetzt 61 und dann lerne ich einen 61-Jährigen kennen. Das passt gar nicht. Es muss ein cooler Typ sein."

Abgeneigt ist die berühmte Dreifach-Mama zumindest nicht - auch nicht, was eine kurze Nummer angeht. Allerdings gibt es da eine große Hürde namens Dating-Angst!

"Ich habe schon mal gedacht: 'Komm, du schleppst mal einen abends für die Kiste ab.' Aber dann macht der Fotos von mir, wenn ich nachts schlafe. Das geht ja auch nicht."

Was sie damit meint: Die ehemalige Promi-Big-Brother-Finalistin fürchtet, die flüchtigen Bekanntschaften wollen mit ihr nur Geld machen, wie das ehemalige Model in der Bild nachlegt. "Menschen werden immer skrupelloser. Ein Foto von mir beim Schlafen zu machen, würde Kohle bringen."