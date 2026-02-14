Kein Kontakt zu Uwe Ochsenknecht, doch für Natascha war er die große Liebe

Berlin - Nach bewegten Jahren voller Höhen und Tiefen blickt Natascha Ochsenknecht (61) heute mit neuer Gelassenheit auf ihr Leben. Nun spricht sie über ihre große Liebe und darüber, warum die Rolle der Oma für sie die schönste ist.

Natascha Ochsenknecht (61) war es immer wichtig, ihren Kindern die wichtigsten Werte fürs Leben zu vermitteln. © Jens Kalaene/dpa

"Ich war verheiratet, habe ein Kind verloren, war schwer krank, habe mich aus einer finanziell guten Ehe verabschiedet und stand mit nichts da", erklärt die 61-Jährige gegenüber GALA.

Von dem Ehe-Aus mit Uwe Ochsenknecht (70) habe sie sich damals jedoch schnell erholt. "Ich bin zwar eine Ochsenknecht und die Ex von, aber ich bin auch eine eigene Persönlichkeit. Ich habe mich auf dem Namen nicht ausgeruht", erklärt Natascha.

Damals habe es ihr Ex-Ehemann gewollt, dass sie den Nachnamen behält. "Er fand es schön, wenn wir alle den gleichen Namen tragen", so die dreifache Mutter. Doch mittlerweile habe er ein Problem damit, wie Natascha weiß.

Aktuell bestehe laut Natascha kein Kontakt zwischen den beiden. Sie habe ihn und seine Frau eingeladen, zu Weihnachten, zu Geburtstagen, aber er kam nie. "Für die Kinder ist es schade, es tut ihnen weh", sagt sie.

Trotzdem sei er ihre große Liebe gewesen. "Wir waren ein cooles Paar. Aber wir haben uns in unterschiedliche Richtungen entwickelt."