Natascha Ochsenknecht über frühen Ruhm ihrer Kids: "Würde ich heute anders machen"

Berlin - Die Brüder Jimi Blue (34) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) standen schon als Kinder vor der Kamera. Doch rückblickend betrachtet ihre Mutter Natascha Ochsenknecht (61) diesen frühen Erfolg heute mit gemischten Gefühlen.

Die Ochsenknechts (v.l.): Wilson Gonzalez (35), Cheyenne (25), Oma Bärbel Wierichs (84), Jimi Blue (34) und Mama Natascha (61). © Peter Kneffel/dpa

Ihren großen Durchbruch feierten Jimi Blue und Wilson Gonzalez Anfang der 2000er-Jahre in den beliebten "Die Wilden Kerle"-Filmen: Jimi Blue spielte mit elf Jahren den Anführer Leon, während sein zwei Jahre älterer Bruder Wilson Gonzalez die Rolle des Marlon übernahm.

Im Gespräch mit dem Magazin "Gala" schilderte Natascha Ochsenknecht, wie die Familie den plötzlichen Ruhm damals erlebt hat.

"Ich würde das heute anders machen, würde das so nicht mehr zulassen. Aber es waren andere Zeiten. Und natürlich kann man sagen, vielleicht haben sie da alle einen Knacks gekriegt. Aber so war unser Leben, früher war das normal", erklärte sie offen.

Schon damals war das Rampenlicht für die Kinder kein unbekanntes Terrain: Vater Uwe Ochsenknecht (70) war längst eine feste Größe im deutschen Filmgeschäft. Durch den Erfolg der "Wilden Kerle" nahm das öffentliche Interesse an den Jungs jedoch rasant zu.

Die Familie habe zwar stets versucht, die Bodenhaftung zu bewahren, so Natascha, doch der Druck des Showgeschäfts habe von da an zum Alltag gehört.