Natascha Ochsenknecht wieder mit Jimi Blue versöhnt: Sie gibt Einblick in ihr Seelenleben

Berlin - Nach vielen öffentlichen Diskussionen und familiären Spannungen zwischen Natascha Ochsenknecht (61) und ihrem Sohn Jimi Blue (34) hat sich das Verhältnis der beiden wieder beruhigt.

Natascha Ochsenknecht (61) ist Mutter von drei Kindern. © Jens Kalaene/dpa

Dem Magazin "Bunte" berichtete die Löwenmama über jene Zeit, als sich ihr jüngerer Sohn von der Familie abwandte.

"Meine Kinder sind erwachsen, ich lasse die sowieso machen", sagte die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht (70).

Gleichwohl gebe es Situationen, in denen Eltern nicht weiterwissen. "Natürlich gibt es Phasen, in denen sich Kinder in eine andere Richtung entwickeln. Das hatten wir ja schon mal mit Jimi", verriet das einstige Model.

Die Auseinandersetzung zwischen Mutter und Sohn hatte dazu geführt, dass sich Jimi Blue für eine Zeit vom Familienleben zurückgezogen hatte.

Doch Anfang 2025 versöhnten sich Mutter und Sohn wieder. Der Schauspieler kehrte auch wieder in die Familienserie "Diese Ochsenknechts" zurück.

Nach der Trennung von Profi-Rennfahrerin Laura-Maria Geissler (27) suchte der frühere "Wilde Kerle"-Star gezielt das Gespräch, um die Situation zu klären und wieder näher an die Familie heranzurücken.