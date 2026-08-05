Natascha Ochsenknecht über Dating-Frust: "Gibt keine gescheiten Männer"
Berlin - Natascha Ochsenknecht (61) sieht die Suche nach einem neuen Partner inzwischen skeptisch. Jetzt äußerte sich die Unternehmerin mit deutlichen Worten zur heutigen Männerwelt.
In ihrem Podcast "Wonderwoman" erklärte Natascha Ochsenknecht gegenüber ihrem Gast, der Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich (49), mit einiger Ernüchterung: "Es gibt keine gescheiten Männer."
Eine neue Beziehung sei für sie zwar durchaus denkbar, allerdings keineswegs eine Voraussetzung für ein erfülltes Leben, so die 61-Jährige weiter. Wer an ihrer Seite sein möchte, müsse ihren hohen Ansprüchen gerecht werden.
Nach Ansicht von Ochsenknecht scheitert das Kennenlernen häufig schon, bevor es richtig beginnt.
Im Gespräch mit Regina Halmich sagte die Berlinerin: "Daten oder so, das ist doch für uns beide total schwer. Vor mir hat man Angst, vor dir hat man ja noch mehr Angst." Beide Frauen vermuten, dass ihre Bekanntheit und ihre starke Ausstrahlung auf viele Männer einschüchternd wirken.
Auch Regina Halmich schilderte die Schattenseiten des Prominentenstatus. Gerade bei neuen Bekanntschaften bleibe oft die Unsicherheit, ob das Interesse tatsächlich der eigenen Persönlichkeit gelte oder vielmehr der öffentlichen Bekanntheit.
Natascha Ochsenknecht glaubt nicht mehr an Online-Dating
Hinzu kommen für beide immer wieder dieselben Klischees. Während Natascha Ochsenknecht regelmäßig mit der Frage konfrontiert werde: "Komme ich bei dir überhaupt zu Wort?", höre Regina Halmich häufig den Spruch: "Aber bitte nicht schlagen."
"Total unsexy", waren sich die Promi-Damen einig.
Auch Dating-Apps konnten die beiden bislang nicht überzeugen. Halmich hat Online-Dating inzwischen komplett abgeschrieben. Ochsenknecht berichtete ebenfalls von gescheiterten Versuchen und zog ein klares Resümee: "Ich hab' das schon probiert. Vergiss es."
Seit mehr als acht Jahren ist Ochsenknecht offiziell Single. An der Hoffnung auf den richtigen Partner hält sie zwar fest, doch ihr Blick auf den aktuellen Datingmarkt fällt wenig optimistisch aus: "Es gibt kein gutes Material."
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa