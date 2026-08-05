Natascha Ochsenknecht über Dating-Frust: "Gibt keine gescheiten Männer"

Berlin - Natascha Ochsenknecht (61) sieht die Suche nach einem neuen Partner inzwischen skeptisch. Jetzt äußerte sich die Unternehmerin mit deutlichen Worten zur heutigen Männerwelt.

Natascha Ochsenknecht (61) ist seit acht Jahren Single. © Sven Hoppe/dpa

In ihrem Podcast "Wonderwoman" erklärte Natascha Ochsenknecht gegenüber ihrem Gast, der Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich (49), mit einiger Ernüchterung: "Es gibt keine gescheiten Männer."

Eine neue Beziehung sei für sie zwar durchaus denkbar, allerdings keineswegs eine Voraussetzung für ein erfülltes Leben, so die 61-Jährige weiter. Wer an ihrer Seite sein möchte, müsse ihren hohen Ansprüchen gerecht werden.

Nach Ansicht von Ochsenknecht scheitert das Kennenlernen häufig schon, bevor es richtig beginnt.

Im Gespräch mit Regina Halmich sagte die Berlinerin: "Daten oder so, das ist doch für uns beide total schwer. Vor mir hat man Angst, vor dir hat man ja noch mehr Angst." Beide Frauen vermuten, dass ihre Bekanntheit und ihre starke Ausstrahlung auf viele Männer einschüchternd wirken.

Auch Regina Halmich schilderte die Schattenseiten des Prominentenstatus. Gerade bei neuen Bekanntschaften bleibe oft die Unsicherheit, ob das Interesse tatsächlich der eigenen Persönlichkeit gelte oder vielmehr der öffentlichen Bekanntheit.