Natascha Ochsenknecht spricht Tacheles: "Ich lüge nicht"

Berlin - Natascha Ochsenknecht (61) macht aus ihrem Gesichtslifting kein Geheimnis. In der neuen Staffel ihrer Reality-TV-Show zeigt die 61-Jährige den Weg rund um den Eingriff samt der Zeit danach. Doch warum geht sie schonungslos offen damit um?

Für Natascha Ochsenknecht (61) ist der ehrliche Umgang mit Beauty-OPs völlig normal. © Jens Kalaene/dpa

"Weil man den Unterschied sieht. Ich sehe erholt aus, mein Hals ist straff. Ich kann doch nicht so tun, als würde ich bloß sieben Liter Wasser am Tag trinken und besonders gut schlafen", begründete Ochsenknecht im Interview mit dem "stern" ihre Entscheidung.

Für sie gehört dazu, ehrlich über den Eingriff zu sprechen: "Ich lüge nicht, ich stehe dazu."

Dabei gehe es ihr nicht darum, ein bestimmtes Schönheitsideal zu erfüllen. Das Ex-Model und Reality-TV-Persönlichkeit unterstrich, sie habe nicht jünger wirken wollen. "Ich wollte erholt aussehen", erklärte sie.

Ein stärkerer Eingriff sei für sie keine Option gewesen: "Wenn ich ein grundsätzliches Problem mit dem Älterwerden hätte, hätte ich mich komplett nach hinten ziehen lassen."

Die Dreifach-Mama warnte gleichzeitig davor, einen solchen Eingriff leichtfertig zu planen. Sie habe sich nach einer Empfehlung nicht einfach für einen Arzt entschieden, sondern sich über Monate informiert, Bewertungen gelesen und Rezensionen angesehen.