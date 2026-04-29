Natascha Ochsenknecht will sich erneut für Beauty-OP unters Messer legen

Berlin - Natascha Ochsenknecht (61) denkt über den nächsten ästhetischen Eingriff nach. Der Grund für die Unzufriedenheit der TV-Persönlichkeit: ihr Hals.

Natascha Ochsenknecht (61) mag ihren Hals nicht. © Jens Kalaene/dpa

In den neuen Folgen von "Diese Ochsenknechts" ließ sich die 61-Jährige bei einem Besuch beim Schönheitschirurgen begleiten. Das frühere Model erklärte in der Sendung, dass sie sich vor allem an der Hautpartie zwischen Kinn und Hals störe.

"Ich habe einen Hals, ich brauche nicht zwei. Ich habe ein Kinn, ich brauche nicht zwei", stellte sie im Gespräch mit dem Chirurgen klar. Besonders von der Seite falle ihr der Bereich negativ auf: "Das sieht irgendwie nicht gepflegt aus", klagte sie.

Noch ist die Entscheidung allerdings nicht endgültig gefallen. Auf die Frage des TV-Teams, ob sie sich den Hals straffen lassen wolle, antwortete Ochsenknecht: "Ja, da bin ich jetzt in der Überlegung."

Weiter erklärte die 61-Jährige: "Egal, wie die Lebenseinstellung ist, oder wie positiv man denkt, da muss man auch mal realistisch sein und sagen: Der Hals muss weg!" Sie habe allerdings Respekt vor Operationen, "weil ich ja selber schon so viele gehabt habe. Aber ich stehe dann auch dazu."