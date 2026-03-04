Nathalie Bleicher-Woth überrascht mit Aussage über Sicherheit in Deutschland

Berlin/Dubai - Nathalie Bleicher-Woth (29) ist in Dubai hautnah Zeugin des Kriegs in Nahost geworden - trotzdem fühlt sie sich in ihrer Wahlheimat sicherer als anderswo.

Nathalie Bleicher-Woth (29) hat in den vergangenen Nächten kaum geschlafen. © Screenshot/Instagram/nathalie_bw (Bildmontage)

Dennoch hatte die Influencerin bei den iranischen Raketen- und Drohnenangriffen Angst - litt unter Albträumen - und verbrachte die Nächte auf dem Boden im Badezimmer, weil dort keine Fenster eingebaut waren, die bei einer Explosion zersplittern könnten.

Jetzt ließ die 29-Jährige aber mit einer überraschenden Aussage in ihrer Story bei Instagram aufhorchen. "Ich bin lieber hier in Dubai, als in Deutschland. Ich hatte in Deutschland mehr Angst, als jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt hier in Dubai, weil ich einfach merke, wie viel die Regierung macht, um die Bevölkerung zu schützen", betonte die Ex-BTN-Darstellerin.

Während sie in Berlin lebte, wurde Bleicher-Woth von einem Stalker verfolgt, fühlte sich von den Behörden im Stich gelassen und floh Anfang 2025 in einer Kurzschluss-Reaktion in das Influencer-Paradies.

"Dass man verängstigt ist, dass man nicht weiß, was abgeht, wenn man hier diese Knalle hört, wenn man Raketen am Himmel sieht, das ist ja ganz klar", bemerkte die Mutter.

Sie habe in den vergangenen drei Tagen "vielleicht, wenn's hochkommt, insgesamt fünf Stunden geschlafen, also ich bin fix und fertig, aber ich bin auch so ein Over-Thinker, also ich mache mir über alles Gedanken", berichtete sie ihrer Community.