Krieg in Nahost: Dubai-Influencerin Nathalie Bleicher-Woth in Angst

Berlin/Dubai - Schock für Nathalie Bleicher-Woth (29): Die Influencerin hatte Anfang 2025 Berlin in einer "Kurzschluss-Reaktion" verlassen , um sich vor einem Stalker in Sicherheit zu bringen. Jetzt holt sie die Angst erneut ein.

Nathalie Bleicher-Woth (29) bekommt die Folgen des Nahost-Kriegs auch im Influencer-Paradies Dubai zu spüren. © Screenshot/Instagram/nathalie_bw (Bildmontage)

Die 29-Jährige wanderte mit ihrem Sohn Liam nach Dubai aus und fand dort augenscheinlich ihr persönliches Paradies, bis diese Idylle in der Nacht zu Sonntag jäh zerstört wurde.

Der Iran hatte als Vergeltungsmaßnahme für den israelisch-amerikanischen Angriff erneut US-Basen in Nahost ins Visier genommen.

Dabei wurde auch eine Drohne über Dubai abgeschossen. Die Trümmerteile verursachten einen Brand an der Fassade des renommierten Burj Al Arab, wie in einem Video von Aditya Raj Kaul beim Kurznachrichtendienst X zu sehen ist.

Nach Aussage des indischen Journalisten sei die Beleuchtung, die das 321 Meter hohe Hotel mit seiner ikonischen segelförmigen Silhouette sonst in Szene setzt, daraufhin ausgeschaltet worden.

"Leute, bei uns ist alles den Umständen entsprechend in Ordnung", beruhigte die Promi-Dame ihre Follower in ihrer Story bei Instagram. Sie habe vorsorglich "viel Wasser bestellt" - um genau zu sein 15 Kanister zu je fünf Litern. "Wir sind jetzt gerade alle hier zusammen und hoffen einfach auf das Beste", betonte sie und wollte nach eigener Aussage nicht in Panik verfallen.