Krieg in Nahost: Dubai-Influencerin Nathalie Bleicher-Woth in Angst
Berlin/Dubai - Schock für Nathalie Bleicher-Woth (29): Die Influencerin hatte Anfang 2025 Berlin in einer "Kurzschluss-Reaktion" verlassen, um sich vor einem Stalker in Sicherheit zu bringen. Jetzt holt sie die Angst erneut ein.
Die 29-Jährige wanderte mit ihrem Sohn Liam nach Dubai aus und fand dort augenscheinlich ihr persönliches Paradies, bis diese Idylle in der Nacht zu Sonntag jäh zerstört wurde.
Der Iran hatte als Vergeltungsmaßnahme für den israelisch-amerikanischen Angriff erneut US-Basen in Nahost ins Visier genommen.
Dabei wurde auch eine Drohne über Dubai abgeschossen. Die Trümmerteile verursachten einen Brand an der Fassade des renommierten Burj Al Arab, wie in einem Video von Aditya Raj Kaul beim Kurznachrichtendienst X zu sehen ist.
Nach Aussage des indischen Journalisten sei die Beleuchtung, die das 321 Meter hohe Hotel mit seiner ikonischen segelförmigen Silhouette sonst in Szene setzt, daraufhin ausgeschaltet worden.
"Leute, bei uns ist alles den Umständen entsprechend in Ordnung", beruhigte die Promi-Dame ihre Follower in ihrer Story bei Instagram. Sie habe vorsorglich "viel Wasser bestellt" - um genau zu sein 15 Kanister zu je fünf Litern. "Wir sind jetzt gerade alle hier zusammen und hoffen einfach auf das Beste", betonte sie und wollte nach eigener Aussage nicht in Panik verfallen.
Ein Video beim Kurznachrichtendienst X zeigt das brennende Burj Al Arab in Dubai
Anna-Maria Ferchichi: Kinder weinen, "man hört die Bomben im Hintergrund"
Bleicher-Woth teilte eine Alarmmeldung, die auf ihrem Handy eingegangen ist. Demzufolge wurde die Bevölkerung vor möglichen Raketenangriffen gewarnt. Im Angriffsfall sollen die Menschen umgehend Zuflucht im nächsten sicheren Gebäude suchen.
Zudem solle man sich von Fenstern, Türen und Freiflächen fernhalten. "Wir sind alle im Bad, weil hier keine Fenster sind", berichtete der Ex-BTN-Star und hoffte und betete, dass alles gut werde. Es sei der einzige Raum in ihrem Domizil ohne Außenverglasung. Also übernachtete sie mit Liam und ihrer Schwester kurzerhand auf einer Matratze auf den Fliesen.
Ihr Sohn sei dann zum Glück eingeschlafen, während ihre Schwester und sie selbst "leider kein Auge" zumachen konnten.
Anna-Maria Ferchichi (44), die bis vor kurzem mit ihrer Familie noch selbst in dem Emirat am persischen Golf lebte, meldete sich ebenfalls bei Instagram zu Wort: "Wir haben halt unsere Freunde in Dubai, mit denen wir sprechen", erklärte die Frau von Bushido (47)
Auch "die Kinder telefonieren die ganze Zeit mit ihren Freunden, die natürlich alle weinen, total verunsichert sind, wirklich Panik haben. Man hört die Bomben im Hintergrund", schilderte die 44-Jährige.
