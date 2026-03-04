Trotz Nahost-Krieg: Nathalie Bleicher-Woth fühlt sich in Dubai sicherer als in Deutschland
Berlin/Dubai - Nathalie Bleicher-Woth (29) ist in Dubai hautnah Zeugin des Kriegs in Nahost geworden - trotzdem fühlt sie sich in ihrer Wahlheimat sicherer als anderswo.
Dennoch hatte die Influencerin bei den iranischen Raketen- und Drohnenangriffen Angst - litt unter Albträumen - und verbrachte die Nächte auf dem Boden im Badezimmer, weil dort keine Fenster eingebaut waren, die bei einer Explosion zersplittern könnten.
Jetzt ließ die 29-Jährige aber mit einer überraschenden Aussage in ihrer Story bei Instagram aufhorchen. "Ich bin lieber hier in Dubai, als in Deutschland. Ich hatte in Deutschland mehr Angst, als jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt hier in Dubai, weil ich einfach merke, wie viel die Regierung macht, um die Bevölkerung zu schützen", betonte die Ex-BTN-Darstellerin.
Während sie in Berlin lebte, wurde Bleicher-Woth von einem Stalker verfolgt, fühlte sich von den Behörden im Stich gelassen und floh Anfang 2025 in einer Kurzschluss-Reaktion in das Influencer-Paradies.
"Dass man verängstigt ist, dass man nicht weiß, was abgeht, wenn man hier diese Knalle hört, wenn man Raketen am Himmel sieht, das ist ja ganz klar", bemerkte die Mutter.
Sie habe in den vergangenen drei Tagen "vielleicht, wenn's hochkommt, insgesamt fünf Stunden geschlafen, also ich bin fix und fertig, aber ich bin auch so ein Over-Thinker, also ich mache mir über alles Gedanken", berichtete sie ihrer Community.
Nathalie Bleicher-Woth wehrt sich gegen Unterstellungen: "Was für ein Bullshit"
"Aber wenn man jetzt auch nach dem zweiten, dritten Tag gesehen hat, wie sehr wir wirklich von dem Government hier beschützt werden, wie viele Raketen, wie viele Drohnen abgefangen werden, dann hat man natürlich, ist doch ganz klar, das Vertrauen", bekräftigte Nathalie.
Gleichzeitig wehrte sie sich gegen den Vorwurf, dass die Influencer in Dubai von der Regierung Geld bekommen hätten, um das Land in ein gutes Licht zu rücken. "Leute ey, was für ein Bullshit", fand Bleicher-Woth klare Worte zu diesen Unterstellungen.
"Die Sicherheit der Leute ist hier, glaube ich, oberste Priorität und dann kann man das doch sagen, ohne irgendwie unterstellt zu bekommen, dass man irgendwie Geld dafür bekommt. Schön wär's, aber das ist Schwachsinn", unterstrich die Promi-Dame.
Zurzeit sei die Lage in dem Emirat am persischen Golf nach Aussage von Nathalie Bleicher-Woth ruhig, auch wenn sie mit ihrer Familie trotzdem aus Angst vor Trümmerteilen noch nicht vor die Tür gehe. In der Nacht seien nur hin und wieder noch Sirenen zu hören gewesen.
Titelfoto: Altaf Qadri/AP/dpa, Screenshot/Instagram/nathalie_bw (Bildmontage)