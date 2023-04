Nathalie Volk wohnt plötzlich in Thailand: Ist etwa alles aus mit Frank Otto?

Das Model Nathalie Volk (26) meldete sich mit einem Q&A in ihrer Instagram-Story. © Screenshot Instagram/mirandadigrande (Bildmontage)

Aktuell trainiert sie in einem Kampfsport-Camp in Thailand, um sich womöglich auf einen anstehenden Käfig-Kampf vorzubereiten - und fühlt sich offenbar schon sehr wohl in Asien. "Im Moment lebe ich in Thailand", erklärte sie ihrer Instagram-Community dazu am Donnerstag in ihrer Story.

Auf die Frage, ob sie auch vorhabe, irgendwann mal professionell in der "Ultimate Fighting Championship" (UFC) mitzukämpfen, erklärte sie jedoch: "Mal sehen, ich mache es, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich mein Geld damit verdienen möchte."

Doch was hält eigentlich ihr Freund Frank Otto (65) davon, dass sich seine Liebste nun vorerst in Thailand aufhält - oder ist die On-Off-Beziehung der beiden gar nicht mehr aktuell?

"Bist du noch mit Otto zusammen?", hakte nun auch ein Follower ganz konkret in dem Q&A der 26-Jährigen nach.