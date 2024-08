Nazan Eckes plötzlich wieder da: Deshalb war sie zwei Wochen verschwunden

Kusadasi (Türkei) - Auf einmal meldet sie sich zurück! Moderatorin Nazan Eckes (48) hat sich zuletzt in Schweigen gehüllt und war von der Bildfläche verschwunden. Jetzt hat sie sich bei ihren Fans zurückgemeldet.

Statt sich pausenlos auf Social Media aufzuhalten, wollte die Türkin die Zeit mit ihren Kindern in vollen Zügen genießen, packte das Smartphone vorwiegend in die Tasche.

Der Grund für ihre Kurzzeit-Abwesenheit? Eine Traumreise ans andere Ende der Welt! "Ich war fast zwei Wochen offline und war mit meinen Kindern in der Mongolei unterwegs. Das war so aufregend und so schön", schwärmt die Ex-Bergisch-Gladbacherin.

"Hallo ihr Swethearts. Ich habe mich super lange nicht bei euch gemeldet. Deswegen wird es einmal Zeit 'hallo' zu sagen", leitete sie in ihre sonnige Instagram-Story aus der Türkei ein.

Rund zwei Wochen tourte sie samt ihrer Kinder durch die Mongolei. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Nazan Eckes

"Ich habe beschlossen dort die ganze Zeit offline zu sein, weil ich diese Natur und dieses Abenteuer unbedingt pur genießen wollte und ohne ständig aufs Handy zu gucken."

So ganz ohne Handy konnte die TV-Kollegin von Mareile Höppner (47) dann aber doch nicht umherschweifen und Land und Leute genießen. "Ich habe natürlich trotzdem unfassbar viel Material gedreht was ich euch in der nächsten Zeit zeigen werde."

Das will sie aber nicht einfach so in die Welt pusten und veröffentlichen.

Vielmehr will sich Nazan Zeit nehmen, um die "eindrucksvolle und traumhafte" Szenerie bestmöglich rüberzubringen. "Wir müssen das erstmal alles sortieren und schneiden", berichtet die Urlauberin.