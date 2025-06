Nach Liebes-Aus: Deshalb lebt Nazan Eckes noch mit ihrem Ex zusammen

Palma de Mallorca - Fast drei Jahre lebt Moderatorin Nazan Eckes (49) mittlerweile schon von ihrem Ex, Ösi-Künstler Julian Khol (45), getrennt. Trotzdem wohnen die Verflossenen auf Mallorca unter einem Dach - jetzt hat sie erstmals richtig ausführlich über diesen Zustand gesprochen.

Alles in Kürze

Eine Nanny kommt der langjährigen "Extra"-Gastgeberin nicht ins Haus - stattdessen müssen ihre Geschwister oder die eigene Mama hin und wieder in die Bresche springen und auf den Nachwuchs aufpassen.

"Wir leben das Nestmodell. Wir wollten auf keinen Fall, dass die Kinder ständig ihre Taschen packen und zwischen zwei Wohnorten pendeln müssen." Statt räumlicher Trennung setze man im Hause Eckes/Khol also weiter auf die Karte der geteilten Elternschaft.

Inzwischen lebt die ehemalige RTL-Moderatorin mit den zwei gemeinsamen Söhnen ihren Traum auf Mallorca, inklusive Noch-Mann! In einem Interview mit BILD stellte die 49-Jährige nun klar, dass das auch einen triftigen Grund habe.

Die Ex-Moderatorin von RTL trennte sich vor drei Jahren von ihrem Ex und glaubt nun wieder an eine neue Liebe. © David Young/dpa

Anders als noch vor einigen Jahren achtet die Kölnerin inzwischen viel mehr auf sich selbst, will ganz bewusst Tempo herausnehmen und so viel Zeit wie möglich mit ihren Kindern verbringen.

"Als ich bei RTL anfing, war ich unglaublich ehrgeizig. Heute will ich keine Minute verpassen mit meinen Jungs. Ich wünsche mir, dass sie auch in dieser digitalisierten Welt als kreative, naturverbundene Menschen aufwachsen", erklärt sie.

Trotz der Tatsache sich mit Ex Julian dieselben vier Wände zu teilen, denkt Nazan Eckes schon wieder an eine neue Liebe. Die will sie aber auf keinen Fall auf Dating-Plattformen kennenlernen.

"Ich lass' mich nicht verkuppeln, nutze auch keine Dating-Apps. Wenn die Liebe kommt, kommt sie und ich freue mich. Aber ich suche nicht danach", lautet die nüchterne Einschätzung.