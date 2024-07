In schwarzem Badeanzug: Welche TV-Moderatorin rekelt sich hier sexy vor der Kamera?

Sexy wie eh und je: Nazan Eckes versetzt ihre Fans zum wiederholten Male in Ekstase. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Nazan Eckes

Immer wieder schmeißt sie sich in Schale, rekelt sich sehenswert am Pool und bringt ihre Follower so spielend leicht um den Verstand.

Nur kurz nach dem Start in die neue Woche hat sie es schon wieder getan: Nazan Eckes (48)!

Nachdem die Ex-DSDS-Moderatorin erst vor gut einem Monat auf einer Luxus-Yacht ihre Fans in Staunen versetzt hatte, zeigte sie sich nun im hautengen schwarzen Badeanzug bekleidet vor den Augen ihrer Gefolgschaft.

Die bekam sich angesichts der sommerlichen Momentaufnahmen kaum noch ein und haute tatkräftig in die Tasten. "Traumfrau" oder "Heiß und sexy" hieß es mehrfach in den Kommentaren unter dem Beitrag der 48-jährigen Powerfrau.

Neben ihrem Badeanzug stellte die ehemalige Bergisch Gladbacherin auch ihre stylische Sonnenbrille und einen extravaganten Hut zur Schau.