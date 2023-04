Nazan Eckes: So erzieht die Zweifach-Mama ihre beiden Söhne

Nazan Eckes (46) wurde 2014 zum ersten Mal Mutter. 2016 folgte ihr zweiter Sohn. © Rolf Vennenbernd/dpa

2014 und 2016 brachte Nazan ihre Söhne Lounis und Ilyas zur Welt. Vater ist der österreichische Künstler Julian Khol, von dem die Moderatorin bereits seit mehreren Jahren getrennt leben soll.



Viel mehr gibt die Powerfrau nicht über ihr Privatleben preis. Allerdings plauderte sie vor Kurzem aus dem Nähkästchen, als es um die Erziehung ihrer beiden Sprösslinge ging.

Bunte sprach mit der einstigen RTL-Moderatorin und entlockte ihr ein paar Gedanken. So äußerte sie sich unter anderem zu den Werten, die sie ihren Söhnen vermitteln wolle. "Im Umgang mit anderen ist das Wichtigste, was man seinen Kindern in dieser Zeit mitgeben kann, einfach Respekt zu haben, offen zu sein", erklärte sie.

Doch nicht nur dahingehend möchte sie ihre Kinder sensibilisieren. Als erfolgreiche Moderatorin sei sie zeitgleich auch ein Vorbild.

"Sie erleben eine Mutter, die sehr eigenständig ist, die gerne arbeitet, die aber auch für ihre Kinder da ist", so Nazan.