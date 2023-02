Nazan Eckes startet große Spendenaktion für die Türkei: "Zeit für eine positive Nachricht"

Köln - Das katastrophale Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze hat in weiten Teilen der Welt für Entsetzen gesorgt. Überall wird versucht zu helfen. Moderatorin Nazan Eckes (46) startete vor wenigen Tagen eine Spendenaktion und meldete sich nun mit positiven Nachrichten zurück.

Lange Zeit war der 46-Jährigen nicht klar, wie sie das gespendete Geld am besten investieren könne. "Wir retten damit nicht die Welt. I wish. Aber wir können vielleicht ein kleines bisschen Leid lindern", so die Moderatorin vor fünf Tagen.

Neben Sachspenden ist nun vor allem Geld erforderlich. Diese Notwendigkeit erkannte auch Nazan und setzte am 7. Februar eine Spendenkampagne auf. Ihre Familie sei selbst nicht betroffen, erklärte sie vor wenigen Tagen, doch gerade als gebürtige Türkin liege es ihr am Herzen, den Menschen vor Ort zu helfen.

Die Menschen in der Provinz Hatay wurden durch das Erdbeben schwer getroffen. © Murat Kocabas/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

"Sorry, dass ich mich in den letzten Tagen nicht mit einem Update gemeldet habe, wie versprochen", begann die 46-Jährige. Sie habe im Hintergrund viel geklärt und telefoniert.

"Zum einen wollen wir türkische Organisationen vor Ort unterstützen", erklärte sie weiter. Da das jedoch nicht ausreiche, wolle man eine von Deutschland aus koordinierte Hilfe ins Leben rufen. Dafür würden die 46-Jährige und ihr Team ab sofort Unterstützung von den Johannitern bekommen, erzählte Nazan stolz. Sie seien bereits vor Ort.

In der Millionenstadt Gaziantep habe man so eine Suppenküche errichten können, in der zurzeit 15.000 Menschen mit einer warmen Mahlzeit versorgt werden. Gleiches könne mit dem Spendengeld nun in der Provinz Hatay nahe der syrischen Grenze errichtet werden.

Dort solle es dann nicht nur Suppe geben, sondern auch Fleisch, Reis und Gemüse, so Nazan. Zudem fließe das Geld in Toiletten und Hygieneartikel.

"Die Menschen haben Hunger, die Menschen haben kein Dach über dem Kopf [...] und wir starten jetzt mit dem Wichtigsten: Essen", schloss sie ihr kurzes Update ab, für das es seitens ihrer Fans und anderen bekannten Unternehmern sowie Medien-Gesichtern großen Applaus gab.