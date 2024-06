Nazan Eckes mit heißer Bikini-Show auf Luxus-Yacht: Ein Detail sorgt für Staunen!

Nazan Eckes (48) genießt ihr neues Leben nach dem freiwilligen RTL-Ausstieg in vollen Zügen. © Bildmontage: Instagram/nazaneckes (Screenshots)

Strahlender Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad stehen in Bodrum an der Tagesordnung.



Kein Wunder also, dass sich die ehemalige RTL-Moderatorin da eine Auszeit auf dem Wasser gönnte und auf zwei Instagram-Fotos, die sie jüngst mit ihren Followern teilte, nur sehr spärlich bekleidet daherkommt.

An Deck des luxuriösen Segelschiffs trägt die Zweifach-Mama nichts weiter als einen knappen Zweiteiler in Bordeauxrot sowie eine XXL-Sonnenbrille. Lässig posiert sie an der Reling und setzt ihren durchtrainierten Körper dabei im Licht der Sonne perfekt in Szene.

Für ihre Schnappschüsse erntet Nazan natürlich wieder etliche Komplimente. Den Fans sticht aber vor allem ein Detail am Körper der TV-Bekanntheit ins Auge: ihre krassen Bauchmuskeln!

Die können sich wirklich sehen lassen und lassen bei dem ein oder anderen Betrachter die Fantasie durchgehen.