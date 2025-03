NDR greift ein! Anfeindungen gegen Riccardo Simonetti wegen Auftritt in der "Sesamstraße"

Hamburg - Ein geplanter Gastauftritt des Influencers Riccardo Simonetti (32) in der Kindersendung "Sesamstraße" hat eine Reihe schwulenfeindlicher Kommentare ausgelöst.

Der schwule Influencer Riccardo Simonetti (32) wurde für seinen Gastauftritt in der "Sesamstraße" angefeindet. © NDR/Sesame Workshop/Jonathan Friesicke

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hatte in der vergangenen Woche in sozialen Medien den Auftritt des 32-Jährigen in der nächsten "Sesamstraße"-Staffel angekündigt, die ab Oktober ausgestrahlt wird.

Die Kommentarspalte bei Facebook wurde nun von den Administratoren des "Sesamstraße"-Auftritts dichtgemacht. "Meinungen dürfen hier frei geäußert werden. Jedoch haben wir diese Kommentarspalte geschlossen, da homophobe und beleidigende Äußerungen gegen Riccardo Simonetti zugenommen haben. Wir dulden solche Kommentare nicht und löschen diese", hieß es zur Begründung.

Die "Sesamstraße" stehe "seit mehr als 50 Jahren für Toleranz und Respekt und ein gelebtes positives Miteinander zwischen Menschen und Puppen", teilte der NDR auf Anfrage mit. "Herabsetzende und menschenverachtende Kommentare haben hier keinen Platz."

Auch in den verbliebenen Kommentaren von Facebook-Usern waren immer wieder Sätze zu lesen, die Unverständnis und Ablehnung gegenüber Simonettis Gastspiel transportierten. Etwa: "Sowas gehört nicht in eine Kindersendung." Oder: "Ihr macht die Kinder mit eurer Gehirnwäsche eher psychisch krank."