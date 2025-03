Riccardo Simonetti betrauert Verlust von Pornostar-Freund: "Loch ins Herz gerissen"

Berlin - Entertainer Riccardo Simonetti (31) betrauert den Tod seines guten Freundes Marcel Bonn, der nur 44 Jahre alt wurde. Besser bekannt war dieser in der Erotikbranche unter seinem Künstlernamen Tim Kruger.

Riccardo Simonettis (31, l.) Freund Marcel Bonn starb mit 44 Jahren. © Instagram/Screenshot/riccardosimonetti (Bildmontage)

Privat taufte Simonetti seinen Freund liebevoll auf den Namen "Marcelona". Auf Instagram veröffentlichte der Moderator nun einen emotionalen Beitrag, in dem er des Verstorbenen gedachte.

Dazu veröffentlichte er eine Bildergalerie, in der er mit einer Vielzahl gemeinsamer Schnappschüsse an vergangene Stunden und Erlebnisse erinnerte.

"Gerade noch haben wir deinen Geburtstag unter einer Discokugel gefeiert und jetzt sollst du nicht mehr da sein?", konnte es der 31-Jährige immer noch nicht wirklich fassen. Marcel sei in den vergangenen Jahren eine seiner "wichtigsten Bezugspersonen" geworden.

Scherzhaft habe er ihn als seinen "Schutzengel" bezeichnet, fuhr Simonetti fort. "Jetzt bist du nicht mehr da und hast ein Loch in aller Herzen gerissen, die dich kannten. Denn jeder Mensch, der das Privileg hatte, dich wirklich zu kennen, hat dich geliebt", so die berührenden Worte des Berliners.

Als Tim Kruger gehörte Marcel Bonn zu den größten Stars in schwulen Pornofilmen weltweit. Seit 2009 produzierte er für seine eigene Website "TimTales.com" selbst Filme. Doch seine Bekanntheit reichte über die Branche hinaus: In seiner Wahlheimat Barcelona modelte er 2013 auf der Fashion Week an der Seite von Paris Hilton (44).