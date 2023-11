NDR Talk Show: Marco Schreyl spricht über Tod seiner Mutter

Hamburg - Wird er sie auch bekommen? Moderator Marco Schreyl (49) hat in der "NDR Talk Show" offen wie nie zuvor über die Erbkrankheit Chorea Huntington, an der seine Mutter sechs Jahre nach der niederschmetternden Diagnose im Jahr 2021 verstarb.

Moderator Marco Schreyl (49) hat sich in der "NDR Talk Show" ausführlich über die Krankheit Chorea Huntington geäußert. © NDR/Uwe Ernst

Im Gespräch mit Hubertus Meyer-Burckhardt (67) und Barbara Schöneberger (49) erklärte der 49-Jährige, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sei, dass auch er an Chorea Huntington erkranke. "Die Gefahr ist 50:50", offenbarte er. "Zu 50 Prozent kann es mich treffen. Zu 50 Prozent aber auch nicht, und das sage ich mir auch immer ganz schnell hinterher."

Trotz der erhöhten Wahrscheinlich hat Schreyl keinerlei Angst vor der Erbkrankheit, die zu Bewegungsstörungen sowie psychischen Veränderungen mit Verhaltensstörungen führen kann. "Ich bin ein positiv eingestellter Mensch", erklärte der Moderator. "Für mich ist das Glas immer ein Stück über die Hälfte voll."

Gerade in der Zeit, als es seiner Mutter "richtig schlecht ging", sei er mit Freunden mehrere Stunden Auto gefahren und habe mit ihren darüber geredet, ob er in die Glaskugel will oder eben nicht.

Denn mit einem einfachen Bluttest könnte er sogar erfahren, ob er im Laufe seines Lebens erkranken werde. "Gehe ich zum humangentischen Institut und lasse mir ein bisschen Blut abnehmen, um zu checken, kriege ich das auch. Das funktioniert nämlich", erklärte Schreyl.