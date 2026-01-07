Neben internationalen Stars: Deutscher Schauspieler ist Teil von neuer "Tomb Raider"-Serie
Los Angeles - In der neuen "Tomb Raider"-Serie schlüpft Sophie Turner (29) in die legendäre Rolle der Lara Croft. Nun ist klar, welche Schauspiel-Prominenz während der Dreharbeiten an ihrer Seite stehen wird.
Neben den international bekannten Stars Sigourney Weaver (76, "Alien") und Jason Isaacs (62, "Harry Potter"-Filmreihe) ist auch der deutsch-schwedische Schauspieler August Wittgenstein (44, "Ku'damm 77") mit an Bord, wie die Filmproduktionsgesellschaft Amazon MGM Studios verkündete.
Wittgenstein soll "Lukas" verkörpern - ein Mann, den eine gemeinsame Vergangenheit mit der Archäologin und Abenteurerin Croft verbindet.
Titelfoto: IMAGO/BREUEL-BILD