Schweiger-Ex über große Herausforderung mit vier Kindern: "Fehlen Kapazitäten"

Hamburg - Es ist eine große Herausforderung! Das Leben von Model und Schweiger -Ex Svenja Holtmann (39) steht seit rund fünf Monaten kopf, im vergangenen Oktober kam Kind Nummer vier zur Welt. Nun sprach sie über die Schwierigkeiten im Alltag.

Model und Schweiger-Ex Svenja Holtmann (39) hat über die Herausforderung mit vier Kindern gesprochen. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/svenjaholtmann (2)

Die Vierfach-Mutter und ihr Partner Sönke Rosenkranz sind im Alltag voll ausgelastet. Wie sehr, das unterstrich Holtmann auf Instagram in einem kleinen Frage-Antwort-Stück mit ihren Followern.

Zunächst sprach die 39-Jährige über die Umstellung von drei auf vier Kindern, die für sie persönlich die größte war. "Nicht unbedingt wegen des Babys, sondern wegen der Dynamik", erklärte sie. "Plötzlich ist eine Person komplett mit dem Baby beschäftigt und die andere muss drei kleine Menschen managen. Da fehlen einfach Kapazitäten."

Zuvor sei dies besser zu händeln gewesen. Einer hätte immer noch einspringen können, um eines der Kinder zu "übernehmen, trösten, helfen, begleiten" zu können. "Mit vier Kindern merkt man plötzlich: Wir sind jetzt in der Unterzahl", so die Ex von Schauspieler Til Schweiger (62).

Den Alltag mit einem Schulkind, zwei Kita-Kindern und dem Baby managt das Ehepaar allerdings mit Bravour - und das aus einem guten Grund. "Wir sind zu zweit, arbeiten zusammen und das fast immer, mir ist bewusst, dass das nicht der Norm entspricht, aber sonst hätten wir wahrscheinlich auch 'nur' zwei, maximal drei Kinder", gab Holtmann zu.