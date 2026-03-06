Pannen auf Reise nur gestellt? Follower stellen Glaubwürdigkeit von "Affe auf Bike" infrage

Neuseeland - Die Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen (26), bekannt als " Affe auf Bike ", äußerte sich zu Kommentaren über die Echtheit ihrer Situationen auf Reisen.

Reisebloggerin "Affe auf Bike" (26) kann manche Kommentare nicht fassen. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike

Aktuell ist die Reisebloggerin mit ihrem Vater auf Motorradtour durch Neuseeland unterwegs. Das bei ihren Reisen nicht immer alles rundläuft, teilt die 26-Jährige regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen.

Dies, dachte die Bloggerin, mache sie authentisch - doch nicht alle Follower nehmen ihr die Pannen ab.

Immer wieder erhalte die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin Kommentare, die ihr vorwerfen, Dinge auf ihren Reisen zu inszenieren, damit ihre Posts interessant bleiben.

Doch das lässt sich die 26-Jährige nicht gefallen. "Ich verstehe es einfach nicht, da draußen ist einfach so eine kaputte Welt", erklärte sie.

"Affe aus Bike" wüsste auch, dass viele Leute Dinge machen, um Reichweite zu bekommen: "Ich schwöre auf alles, ich bin keiner von diesen Leuten und erst recht nicht, wenn es um die eigene Sicherheit geht."