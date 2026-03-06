Pannen auf Reise nur gestellt? Follower stellen Glaubwürdigkeit von "Affe auf Bike" infrage
Neuseeland - Die Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen (26), bekannt als "Affe auf Bike", äußerte sich zu Kommentaren über die Echtheit ihrer Situationen auf Reisen.
Aktuell ist die Reisebloggerin mit ihrem Vater auf Motorradtour durch Neuseeland unterwegs. Das bei ihren Reisen nicht immer alles rundläuft, teilt die 26-Jährige regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen.
Dies, dachte die Bloggerin, mache sie authentisch - doch nicht alle Follower nehmen ihr die Pannen ab.
Immer wieder erhalte die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin Kommentare, die ihr vorwerfen, Dinge auf ihren Reisen zu inszenieren, damit ihre Posts interessant bleiben.
Doch das lässt sich die 26-Jährige nicht gefallen. "Ich verstehe es einfach nicht, da draußen ist einfach so eine kaputte Welt", erklärte sie.
"Affe aus Bike" wüsste auch, dass viele Leute Dinge machen, um Reichweite zu bekommen: "Ich schwöre auf alles, ich bin keiner von diesen Leuten und erst recht nicht, wenn es um die eigene Sicherheit geht."
Follower glaubt: "Affe auf Bike" inszeniert Situationen für Social Media
In dem Kommentar eines Followers ging es darum, dass er der jüngsten Panne von "Affe auf Bike" keinen Glauben schenke. Sie teilte ein Reel auf Instagram, in dem ihre Regenhose sich in der Kette des Motorrads verfangen hatte.
Der Follower hatte dafür allerdings kein Verständnis und schrieb unter anderem: "Ist ja nicht das erste Mal, dass dir dumme Sachen passieren. Ich hab langsam das Gefühl, dass du mit Absicht Scheiße machst, damit du Videos abdrehen kannst."
Die Reisebloggerin erklärte daraufhin, dass auf Reisen immer mal etwas passieren könne. In diesem Fall dachte die 26-Jährige, sie hätte ihre Regenhose richtig fest gebunden. Als sie mit ihrem Motorrad "offroad" fuhr, löste sie sich jedoch, berichtete sie.
"Ich finde, solche Sachen muss man auch gar nicht erklären, aber es ist so krass, wie Leute, wenn irgendetwas passiert, immer direkt sagen: 'Das hat sie extra gemacht.'"
Die Bloggerin beteuerte: Das, was sie auf Reisen erlebe, passiere genau so, wie sie es zeigt, und sei nicht inszeniert.
