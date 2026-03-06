Bittere Nachricht: "Let's Dance"-Star Anna-Carina Woitschack muss Auftritte absagen

Köln - Bittere Nachricht für alle Fans von Anna-Carina Woitschack (33): Der Schlager-Star hat gleich mehrere geplante Live-Auftritte abgesagt!

Anna-Carina Woitschack (33) arbeitet hauptberuflich als Schlager-Sängerin. © Jörg Carstensen/dpa

Seit dem 27. Februar läuft bei RTL die neue Staffel von "Let's Dance". Auch die attraktive 33-Jährige ist in diesem Jahr ein Teil der Show. Sie gehört zur Riege der Promis, die ihr tänzerisches Talent auf dem gebohnerten Parkett beweisen wollen.

Anna-Carinas Mitwirken hat jetzt allerdings auch direkten Einfluss auf ihre Karriere als Sängerin. Demnach sollte die Blondine in den kommenden Wochen eigentlich regelmäßig bei der Tour von "Die große Schlager Hitparade" auf der Bühne stehen.

Doch daraus wird nichts, wie Woitschack in einer aktuellen Instagram-Story bekannt gibt. Sie schreibt: "Durch meine Teilnahme bei 'Let's Dance' kann ich leider bei den drei Tour-Terminen am 7. März in Cottbus, 8. März in Hoyerswerda und 9. März in Freiberg nicht dabei sein."

Ihren Post versieht die Noch-Ehefrau von TV-Moderator und Volksmusiker Stefan Mross (50) zusätzlich mit einem gebrochenen Herzen.