Bittere Nachricht: "Let's Dance"-Star Anna-Carina Woitschack muss Auftritte absagen
Köln - Bittere Nachricht für alle Fans von Anna-Carina Woitschack (33): Der Schlager-Star hat gleich mehrere geplante Live-Auftritte abgesagt!
Seit dem 27. Februar läuft bei RTL die neue Staffel von "Let's Dance". Auch die attraktive 33-Jährige ist in diesem Jahr ein Teil der Show. Sie gehört zur Riege der Promis, die ihr tänzerisches Talent auf dem gebohnerten Parkett beweisen wollen.
Anna-Carinas Mitwirken hat jetzt allerdings auch direkten Einfluss auf ihre Karriere als Sängerin. Demnach sollte die Blondine in den kommenden Wochen eigentlich regelmäßig bei der Tour von "Die große Schlager Hitparade" auf der Bühne stehen.
Doch daraus wird nichts, wie Woitschack in einer aktuellen Instagram-Story bekannt gibt. Sie schreibt: "Durch meine Teilnahme bei 'Let's Dance' kann ich leider bei den drei Tour-Terminen am 7. März in Cottbus, 8. März in Hoyerswerda und 9. März in Freiberg nicht dabei sein."
Ihren Post versieht die Noch-Ehefrau von TV-Moderator und Volksmusiker Stefan Mross (50) zusätzlich mit einem gebrochenen Herzen.
Anna-Carina Woitschack zählt bei "Let's Dance" zum Favoriten-Kreis
Tatsächlich ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass Anna-Carina noch weitere Auftritte absagen muss. Alles hängt mit ihrem Abschneiden bei "Let's Dance" zusammen. Theoretisch könnte sie sogar bereits am 6. März vom Publikum aus der Sendung gewählt werden.
In der großen Kennenlernshow am vergangenen Freitag lieferte die ehemalige "DSDS"-Kandidatin im Rahmen der Gruppentänze allerdings eine so grandiose Leistung ab, dass ein derart frühes Ende ihre Tanzreise aktuell nur schwer vorstellbar ist.
Dennoch bittet Anna-Carina ihre Community schon einmal vorsorglich um Verständnis und bedankt sich für die Unterstützung. Die Tour von "Die große Schlager Hitparade" ist im Januar 2026 gestartet, die letzten Termine finden im Mai 2026 statt.
"Let's Dance" läuft dagegen wie gewohnt immer freitags ab 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL. Parallel dazu kann die Show aber auch wieder im Livestream auf RTL+ verfolgt werden.
Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa