Ex-GNTM-Model Neele genervt: "Wer wirklich zufrieden ist mit seinem Leben, der tut sowas nicht!"

Influencerin Neele Bronst wehrt sich gegen Instagram-Hate und reagiert mit Nachrichten in ihrer Story.

Von Alice Nägle

Hamburg – Nach einem entspannten Beauty-Tag scheint Influencerin und Ex-GNTM-Kandidatin Neele Bronst (26) ziemlich wütend und genervt zu sein. In mehreren Instagram-Story-Sequenzen schrieb sie nieder, weshalb andere sich lieber um ihr eigenes und nicht ihr Leben kümmern sollten.

Neele Bronst (26) lässt sich ungern in ihr Leben reinreden und appelliert an alle Hater: "Versucht lieber mal was an eurem eigenen Leben zu ändern!" © Screenshort Instagram/neelejay "Ich liebe es, wie die Menschen über mich und meine Art zu leben, insbesondere meine Erziehung und meinen Umgang mit meinem Sohn, reden" schreibt die 26-Jährige zu Beginn ihres Appells. Einigen Instagram-Nutzern scheint die Lebensweise der Influencerin bitter aufzustoßen. Sie könne sich dauernd wieder Sätze wie: "Omg, Neele war eine Woche ohne ihren Sohn in Dubai", "Neele geht feiern und trinkt Alkohol, so ein schlechtes Vorbild für ihren Sohn", "Das arme Kind" anhören. Das Ex-GNTM-Model schieß in ihrem Anflug von Wut direkt gegen alle "Hater" und gibt ihnen noch einen Ratschlag mit: "Wenn ihr euch wirklich so um das Wohl fremder Kinder kümmert, dann helft dort, wo Kinder wirklich leiden! Spendet zum Beispiel an UNICEF und rettet Kinder vor der Hungersnot." "Bis dahin reicht eure 'Nächstenliebe' natürlich nicht", kritisiert die Mutter eines Sohnes.

Neele Bronst: "Ja, ich fahre ohne meinen Sohn in den Urlaub"

Neele Bronst (26) war zuletzt alleine im Dubai-Urlaub. Zuvor hatte sie warme Tage in Ägypten verbracht – mit ihrem Sohn. © Screenshort Instagram/neelejay Die Influencer lässt ihren Gedanken in der Story freien Lauf. Sie glaubt, dass es die eigene Unzufriedenheit der Leute sei, die diese dazu antreibe andere, in diesem Fall sie selbst, schlecht zu machen. Da spricht die Influencerin wohl aus eigener Erfahrung. Es hätte eine Phase in ihrem Leben gegeben, da hätte sie vor allem das getan, was andere von ihr wollten. In dieser Zeit sei sie unglücklich und unzufrieden gewesen und gerade ihre engen Mitmenschen hätten das zu spüren bekommen. "Ich bin schnell zickig geworden, war genervt oder einfach generell schlecht drauf." Gerade deshalb rät sie ihren Kritikern wohl: "Anstatt immer über andere zu reden, versucht lieber mal was an eurem eigenen Leben zu ändern! Wer nämlich wirklich zufrieden ist mit seinem Leben, der tut sowas nicht!"