"Sei nicht blind!" Hat GNTM-Neele in Ägypten ein süßes Geheimnis?

Sie habe sich nun dazu entschieden, noch den ganzen Monat in Ägypten zu bleiben – und auch dann werde sie vermutlich nur kurz wieder in ihrer Heimat vorbeischauen. "Ich bin entspannt. Ich fühl’ mich einfach so geerdet und angekommen", begründete sie ihren Plan.

Sie sei mit einer Freundin über Silvester nach El Gounar gereist. Eigentlich hätte für sie dann bereits am Mittwoch die Rückreise angestanden. "Aber mir gefällt es einfach so gut hier, dass ich einfach nicht gehen will", verriet sie ihren Fans und fragte weiter: "Kann ich bitte für immer bleiben?"

"Ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit, darüber zu sprechen, was in meinem Leben so abgeht", meldete sich Neele jetzt mit einem ersten Statement in ihrer Instagram -Story.

Kein Wunder also, dass auch Neele Bronst aktuell lieber in ihrem Ägypten-Urlaub verweilen möchte. Doch steckt vielleicht noch etwas mehr dahinter?

Dass man sich manchmal gar nicht so richtig von seinem sonnigen Urlaubsort loseisen kann – vor allem, wenn einen in Deutschland nur wieder der kalte Winter empfängt – kennt wohl jeder von uns.

Verdächtig: Direkt im Anschluss an ihre Story veröffentlichte Neele ein Reel, in dem sie anderen Mädels einen Tipp in Sachen Liebe mit an die Hand gibt:

"Jemand, der wirklich will, der sucht nach Wegen und nicht nach Ausreden. Sei nicht blind. Öffne deine Augen und move on!", so Neele, während sie sich mit cooler Sonnenbrille auf der Nase und entschlossenem Gesichtsausdruck in der Sonne hin und her dreht.



Es klingt so, als hätte Neele genau diesen Tipp gerade selbst beherzigt. Hat sie in El Gounar also vielleicht jemanden kennengelernt, für den sie jetzt bereit ist, ihre Heimat Hals über Kopf zu verlassen?