Mann von Mick Jaggers Enkelin wohl tot im Meer gefunden

Cornwall (England) - Familie in tiefer Trauer: Der Mann von Mick Jaggers (82) Enkelin wurde offenbar tot aufgefunden.

Mick Jaggers (82) Enkelin Assisi Jackson (33) hat ihren Mann verloren. © Bildmontage: THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP; Instagram/cannegosfarm

Bereits seit dem 24. Januar suchte die Polizei in der Gegend von Boscastle nach dem 37-jährigen Alexander Key. Lebend wurde er das letzte Mal in einem Pub in Cornwall gesehen, danach verlor sich seine Spur, wie Mirror berichtete.

Doch nun herrscht traurige Gewissheit: "Polizeibeamte und die Küstenwache wurden gestern, am 31. Januar, gegen 18:30 Uhr alarmiert, nachdem die Leiche eines Mannes im Meer vor Bude gefunden worden war", hieß es in einer Erklärung von Sonntag.

"Leider konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden."

Auch wenn die formelle Identifizierung noch ausstehe, gehe man stark davon aus, dass es sich um Alexander Key handelt. Der Tod werde nicht als verdächtig eingestuft.