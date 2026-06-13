Neue Attacke von Oliver Welke: Nach Howard Carpendale stichelt er jetzt gegen Sohn Wayne
Köln - Eineinhalb Monate nach dem Aufreger-Witz um Howard Carpendale (80) und dessen Fans scheint "heute-show"-Moderator Oliver Welke (61) den nächsten Zoff vom Zaun zu brechen. Diesmal geht sein Sarkasmus in Richtung Wayne Carpendale (49).
Die eigentlich beigelegte Auseinandersetzung scheint offenbar noch mal aufzuflammen – und das wegen brandneuer Aussagen des Moderators.
Der spricht nämlich in der neuesten Ausgabe von "Apokalypse & Filterkaffee" von Moderator Micky Beisenherz (48) abermals über die Medien-Fehde zwischen ihm, Howard Carpendale und dessen Sohnemann.
Demnach erklärt er auf Nachfrage, dass er mit Schlagersänger Howard mittlerweile "sowas von fein" sei.
Allerdings sei der Zoff mit Wayne noch nicht endgültig ad acta gelegt. Der hatte sich kurz nach dem Pipi-Eklat um das Publikum seines Papas nämlich mit drastischen Worten gemeldet und Oliver Welke öffentlich angezählt.
"Das war der Moment, wo in mir was zerbrochen ist. Ich dachte, wenn der dritte 'Landarzt' schon sagt, ich bin zu weit gegangen, muss es stimmen", frotzelt Welke sarkastisch.
Howard Carpendale macht Enttäuschung deutlich
Der langjährige Gastgeber der "heute-show" zieht nach (eigentlich) überstandener Schelte sogar noch ein drastisches Fazit hinterher.
"Du kannst dich mit deutschen Salafisten, mit Rechtsextremen anlegen, mit der FDP. Nichts, nichts kriegt annähernd das Echo wie ein unbedachter Uralt-Witz über Howard Carpendale", so die Feststellung des Satirikers.
Zur Erinnerung: Der 60-Jährige hatte in einer Ausgabe der "heute-show" Ende April mit "Was hat hundert Beine und riecht nach Urin? Die erste Reihe im Howard-Carpendale-Konzert" für dicke Luft beim Schlagersänger und dessen Promi-Sohn gesorgt.
Der 80-jährige Bühnenstar hatte sich unmittelbar danach enttäuscht im Netz gemeldet und seine Kritik an Oliver Welke klargemacht. "Ich hätte nie gedacht, dass du diese Tendenzen hast, Menschen anzumachen, die sich gar nicht wehren können."
Eine offizielle Entschuldigung hat der 61-Jährige bisher aber nicht geteilt. Flammt der Streit deshalb jetzt neu auf?
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