Neue Attacke von Oliver Welke: Nach Howard Carpendale stichelt er jetzt gegen Sohn Wayne

Köln - Eineinhalb Monate nach dem Aufreger-Witz um Howard Carpendale (80) und dessen Fans scheint "heute-show"-Moderator Oliver Welke (61) den nächsten Zoff vom Zaun zu brechen. Diesmal geht sein Sarkasmus in Richtung Wayne Carpendale (49).

Howard (80) und Wayne Carpendale (49) sind öffentlich nicht mehr allzu gut auf Oliver Welke zu sprechen. © Tobias Hase/dpa

Die eigentlich beigelegte Auseinandersetzung scheint offenbar noch mal aufzuflammen – und das wegen brandneuer Aussagen des Moderators.

Der spricht nämlich in der neuesten Ausgabe von "Apokalypse & Filterkaffee" von Moderator Micky Beisenherz (48) abermals über die Medien-Fehde zwischen ihm, Howard Carpendale und dessen Sohnemann.

Demnach erklärt er auf Nachfrage, dass er mit Schlagersänger Howard mittlerweile "sowas von fein" sei.

Allerdings sei der Zoff mit Wayne noch nicht endgültig ad acta gelegt. Der hatte sich kurz nach dem Pipi-Eklat um das Publikum seines Papas nämlich mit drastischen Worten gemeldet und Oliver Welke öffentlich angezählt.

"Das war der Moment, wo in mir was zerbrochen ist. Ich dachte, wenn der dritte 'Landarzt' schon sagt, ich bin zu weit gegangen, muss es stimmen", frotzelt Welke sarkastisch.