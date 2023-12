Wegen Koks auf Bewährung: Neue Details zum Tod von Nick Carters Schwester Bobbie Jean

In ihren Privaträumen seien jedoch weder Drogen noch Utensilien für deren Konsum gefunden worden. Auch Bekannte der Verstorbenen gaben an, dass sie seit einem Gefängnisaufenthalt von September bis November keine Betäubungsmittel mehr angerührt habe.

Demnach soll sie bewusstlos im Badezimmer ihres Hauses gelegen haben. Zwar wurde sie noch in ein Krankenhaus eingeliefert, doch die Ärzte konnten sie nicht ins Leben zurückholen.

Die 41-Jährige war übereinstimmenden Medienberichten zufolge am vergangenen Samstag tot in ihrem Haus gefunden worden. Unter Berufung auf das Hillsborough Sheriff's Department berichtete nun das People-Magazin über Details ihres Todes.

Handout/Getty Images via AFP

Mike Coppola/Getty Images via AFP

Da waren sie noch komplett: Bobbie Jean (l.) mit ihren Geschwistern (v.l.n.r.) Leslie (†25), Nick, Angel (36) und Aaron (†34). (Archivbild) © Chad Buchanan/Getty Images via AFP

Nach dem Tod von Bobbie Jean sind nun nur noch zwei der fünf Carter-Geschwister übrig. Erst im vergangenen Jahr war auch der frühere Kinderstar Aaron Carter (†34) – ebenfalls unter mysteriösen Umständen im Badezimmer seines Hauses – tot aufgefunden worden.

Bereits 2012 war ihre Schwester Leslie im Alter von 25 Jahren an einer Überdosis gestorben. Alle drei sollen im Laufe ihres Lebens mit Drogenproblemen zu kämpfen gehabt haben.

Der Backstreet-Boys-Sänger selbst hat sich bislang nicht öffentlich zum Tod seiner Schwester geäußert.

Aarons Zwillingsschwester Angel (36) postete zu Weihnachten auf Instagram mehrere Bilder der jungen Bobbie Jean und richtete einige bewegende Worte an ihre "beste Freundin": "Das Leben war dir gegenüber nicht fair, das weiß ich. Manchmal fühlt es sich an, als hättest du keine Chance gehabt, egal was passiert."

Sowohl sie als auch Aaron und Leslie hätten in der Vergangenheit Traumata und Leid erfahren. "Ich teile den Schmerz, den wir während unserer Kindheit erlebt haben, und es tut mir leid, dass du keine Chance auf ein besseres Leben hattest. (...) Ich liebe dich BJ, jetzt bist du frei."

Bobbie Jean hinterlässt ihre achtjährige Tochter Bella, um die sich jetzt wohl Verwandte kümmern.