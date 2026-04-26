Neue heftige Vorwürfe: "Michael Jackson war ein Serien-Kinderschänder"

Los Angeles/New York City (USA) - 17 Jahre nach seinem Tod ist Megastar Michael Jackson (†50) wieder in aller Munde: Während sein verfilmtes Leben seit Kurzem in den Kinos zu sehen ist, werden abermals heftige Vorwürfe gegen den " King of Pop" laut. Vier Geschwister behaupten, jahrelang von ihm missbraucht worden zu sein.

Michael Jackson (†50) starb im Juni 2009. (Archivfoto) © dpa/dpaweb | epa Francis

Die Geschwister aus New Jersey, drei Brüder und eine Schwester, hatten im Februar vor einem Bundesgericht in Los Angeles Klage eingereicht. Der "Thriller"-Interpret soll sie manipuliert und missbraucht haben, seine Gefolgschaft seine Übergriffe bereitwillig ermöglicht haben.

In dieser Woche gaben Edward Joseph Cascio, Dominic Savini Cascio, Marie-Nicole Porte und Aldo Cascio ein ausführliches Interview mit der New York Times, das in den USA hohe Wellen schlug. Darin geht es auch um juristische Manipulation, die die Familie dem Jackson-Nachlass vorwirft. Außerdem wird der mutmaßliche Missbrauch von Jackson umfänglich beschrieben.

"Michael Jackson war ein Serien-Kinderschänder, der Kinder über mehr als ein Jahrzehnt hinweg unter Drogen setzte, vergewaltigte und sexuell missbrauchte. Einige der Kläger waren erst sieben oder acht Jahre alt", heißt es in der Klage, wie Variety berichtete.

Verstörend: "Jacksons Übergriffe auf diese Geschwister dauerten über einen längeren Zeitraum an, auch an verschiedenen Orten der Welt - und während Jackson und seine Kinder Besucher im Haus der Familie der Kläger waren."