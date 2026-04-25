Nach jahrelanger Auszeit! Mark Medlock kündigt Mega-Comeback an

Sylt - Fast 20 Jahre ist es her, als Mark Medlock 2007 bei " Deutschland sucht den Superstar " gewann. Danach brachte er einige Singles auf den Markt, doch zuletzt zog er sich zurück. Nun will der 47-Jährige sein Comeback feiern.

Mark Medlock (47), hier bei einem Auftritt 2011, kehrt zurück auf die Bühne. © IMAGO / Margit Wild

"Ich bin unheimlich stolz darauf, diesen unfassbar talentierten Sonnenschein nach über einem Jahrzehnt wieder auf Deutschlands Bühnen zurückzubringen", verkündete Medlocks Manager Markus Krampe (55) auf Instagram.

Für diese Comeback-Ankündigung gab es jede Menge Zuspruch.

Mit so viel positiver Resonanz hat Medlock, der damals mit seinem Siegersong "Now or never" direkt auf Platz 1 der Deutschen Single Charts stürmte, wohl selbst nicht gerechnet.

Auf Instagram meldete er sich am Samstagmorgen, schrieb: "Erstmal alles verdauen und einkaufen gehen. Ihr seid alle total irre. Hätte nie gedacht, dass sich so viele Menschen freuen, dass ich wieder auf die Bühne gehe."

Medlock gewann 2007 die vierte Staffel "DSDS", galt als absoluter Liebling von Chef-Juror Dieter Bohlen (72). Beide traten nach Medlocks Sieg sogar gemeinsam bei "Wetten, dass...?" auf.