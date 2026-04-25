Nach jahrelanger Auszeit! Mark Medlock kündigt Mega-Comeback an
Sylt - Fast 20 Jahre ist es her, als Mark Medlock 2007 bei "Deutschland sucht den Superstar" gewann. Danach brachte er einige Singles auf den Markt, doch zuletzt zog er sich zurück. Nun will der 47-Jährige sein Comeback feiern.
"Ich bin unheimlich stolz darauf, diesen unfassbar talentierten Sonnenschein nach über einem Jahrzehnt wieder auf Deutschlands Bühnen zurückzubringen", verkündete Medlocks Manager Markus Krampe (55) auf Instagram.
Für diese Comeback-Ankündigung gab es jede Menge Zuspruch.
Mit so viel positiver Resonanz hat Medlock, der damals mit seinem Siegersong "Now or never" direkt auf Platz 1 der Deutschen Single Charts stürmte, wohl selbst nicht gerechnet.
Auf Instagram meldete er sich am Samstagmorgen, schrieb: "Erstmal alles verdauen und einkaufen gehen. Ihr seid alle total irre. Hätte nie gedacht, dass sich so viele Menschen freuen, dass ich wieder auf die Bühne gehe."
Medlock gewann 2007 die vierte Staffel "DSDS", galt als absoluter Liebling von Chef-Juror Dieter Bohlen (72). Beide traten nach Medlocks Sieg sogar gemeinsam bei "Wetten, dass...?" auf.
Mark Medlock hat wieder zu sich selbst gefunden
Doch die steile Karriere hatte auch seine Schattenseiten.
Mit dem Druck konnte der gebürtige Hesse irgendwann nicht mehr umgehen, es folgten negative Schlagzeilen rund im Drogen und Eskalationen.
"Ich war nur noch ausgelaugt, innerlich leer. An diesem Punkt war das Einzige, was ich wirklich gebraucht habe, Abstand, um wieder zu mir selbst zu finden", sagte der 47-Jährige der "Bild"-Zeitung.
Aktuell arbeite der Sänger an neuen Songs, soll auch auf dem "Glücksgefühle"-Festival Anfang September am Hockenheimring auftreten.
"Markus Krampe hat jetzt den Job mit den Bühnen in der Hand und mein neuer Produzent muss liefern", scherzte Medlock, der mittlerweile auf Sylt lebt, abschließend in seinem Instagram-Posting.
Titelfoto: IMAGO / Margit Wild