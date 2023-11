Neue Klage gegen Rapper P. Diddy: wieder wegen Vergewaltigung!

New York (USA) - Kaum hat sich US-Rapper Sean Combs alias P. Diddy (54) im Vergewaltigungsprozess mit seiner Ex-Freundin Cassie Ventura (37) geeinigt, trudelte am gestrigen Donnerstag die nächste Klage ein - wieder wegen Vergewaltigung.

Sängerin Cassie Ventura (37, r.) einigte sich außergerichtlich mit ihrem Ex-Freund Sean Combs alias P. Diddy (57, l.).Nun sind neue Vergewaltigungsvorwürfe aufgetaucht. © Chris Delmas / AFP

R&B-Sängerin Cassie Ventura ruderte vergangene Woche vor Gericht zurück. Nach langjähriger Beziehung, die 2018 endete, konnte sie sich doch noch mit dem Rapper einigen.

Laut der Zeitung New York Post kommen nun neue Vorwürfe von einer anderen Frau, die 1991 auf einem Date mit Combs war und angibt, er habe sie unter Drogen gesetzt. Anschließend soll der 54-Jährige sie sexuell missbraucht und die Tat auch noch gefilmt haben.

Joi Dickerson-Neal war damals Studentin der Syracuse Universität in New York. Laut ihren Angaben war sie vor der Tat mit Combs im Wells Restaurant in Harlem bei einem Abendessen.

Ein Sprecher von P. Diddy bestritt die Behauptungen gegenüber der New York Post und bezeichnete die Klage als "Geldraub". Der Rapper selbst äußerte sich noch nicht zu den Vorwürfen.