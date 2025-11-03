Neuer Job für Tischtennis-Ikone: Das macht Timo Boll nach seinem Karriereende
Von Sebastian Stiekel
Düsseldorf - Fünf Monate nach dem Karriereende wird die deutsche Tischtennis-Legende Timo Boll (44) als Experte beim Streamingdienst Dyn einsteigen.
Sein erstes Bundesliga-Spiel in dieser neuen Funktion wird das Heimspiel seines langjährigen Clubs Borussia Düsseldorf gegen Borussia Dortmund am 12. November (18.30 Uhr/Dyn) sein.
"Ich freue mich darauf, das Spiel künftig aus einer neuen Perspektive zu begleiten", wird der 44 Jahre alte Boll in einer Dyn-Mitteilung zitiert. "Als Experte kann ich meine Erfahrungen teilen und vielleicht auch die Begeisterung für Tischtennis wecken, die mich mein ganzes bisheriges Leben lang getragen hat."
In seiner langen Karriere gewann der frühere Weltranglisten-Erste unter anderem 19 EM-Titel, vier olympische Medaillen und 14 deutsche Meisterschaften mit Borussia Düsseldorf.
Im Juni bestritt er beim Bundesliga-Finale gegen TTF Ochsenhausen das letzte Spiel seiner Laufbahn.
Seitdem ist Boll unter anderem noch als Markenbotschafter für die Fußballer von Borussia Dortmund und als offizieller Botschafter des deutschen Tischtennis tätig.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa