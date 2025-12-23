Neue Vorwürfe gegen Katy Perry-Ex: Russell Brand erneut wegen Vergewaltigung angeklagt

London (Großbritannien) - Erneut haben zwei Frauen den britischen Schauspieler Russell Brand (50) verklagt. Schon vor acht Monaten sah er sich ernsten Anschuldigungen ausgesetzt.

Dem britischen Schauspieler Russell Brand (50) wird erneut sexuelle Nötigung und Vergewaltigung vorgeworfen. © Alastair Grant/AP/dpa

Wie die Metropolitan Police am Dienstag in einem Statement bekannt gab, haben zwei Frauen dem 50-Jährigen Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vorgeworfen.



Der Londoner Polizei zufolge würden alle Frauen, die Anzeige gegen Brand erstattet hätten, derzeit von speziell geschulten Beamten betreut werden.

Die Ermittlungen dauern noch immer an. Zudem bitten die Ermittler jeden, der Informationen zu den Anschuldigungen hat, sich bei der Met Police zu melden.

Schon im Januar kommenden Jahres muss sich Russell Brand vor dem Westminster Magistrates' Court angesichts der neuen Vorwürfe verantworten.