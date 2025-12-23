Neue Vorwürfe gegen Katy Perry-Ex: Russell Brand erneut wegen Vergewaltigung angeklagt
London (Großbritannien) - Erneut haben zwei Frauen den britischen Schauspieler Russell Brand (50) verklagt. Schon vor acht Monaten sah er sich ernsten Anschuldigungen ausgesetzt.
Wie die Metropolitan Police am Dienstag in einem Statement bekannt gab, haben zwei Frauen dem 50-Jährigen Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vorgeworfen.
Der Londoner Polizei zufolge würden alle Frauen, die Anzeige gegen Brand erstattet hätten, derzeit von speziell geschulten Beamten betreut werden.
Die Ermittlungen dauern noch immer an. Zudem bitten die Ermittler jeden, der Informationen zu den Anschuldigungen hat, sich bei der Met Police zu melden.
Schon im Januar kommenden Jahres muss sich Russell Brand vor dem Westminster Magistrates' Court angesichts der neuen Vorwürfe verantworten.
Bereits im April wurde der Ex von Sängerin Katy Perry (41) wegen des Verdachts der Vergewaltigung, Nötigung und Belästigung in vier Fällen angeklagt. Die Vergehen sollen im Zeitraum von 1999 bis 2005 passiert sein. Brand selbst hatte alle Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen.
Titelfoto: Alastair Grant/AP/dpa