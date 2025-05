Neues Album kommt! Vermächtnis von Rosenstolz-Sängerin AnNa R. (†55)

In den vergangenen Wochen wurde "Mut zur Liebe" der letzte Feinschliff verliehen. Jetzt, wo das Album fertig produziert und gemischt wurde, gibt es auch schon einen Erscheinungstermin: Im September können sich Fans das musikalische Vermächtnis von AnNa R. dann auch selbst anhören.

Geschrieben hat die Berlinerin die neuen Stücke mit Henning Wehland (53), der als Sänger mit seiner Band "H-Blockx" bekannt wurde und zuletzt in der Jury von " The Voice Kids " saß.

Fast wäre "Mut zur Liebe" - so der Titel des neuen Tonträgers - jedoch nie erschienen, wie die " Bild " berichtete. Demnach taten sich die Angehörigen, das Management und die Plattenfirma in ihrer Trauer zunächst schwer mit einer Entscheidung.

Peter Plate (58, l.) und AnNa R. (†55) bildeten zusammen die Band Rosenstolz. © Jörg Carstensen/dpa

Im März war AnNa R. tot in ihrer Berliner Wohnung gefunden worden. Bis heute ist nicht offiziell bekannt, woran die Sängerin starb.

Peter Plate (57), AnNa R.s musikalischer Partner bei Rosenstolz, erklärte damals: "AnNa, du wirst mir so fehlen. Mein ganzes Leben, meine Jahre in Berlin – all das war mit dir verbunden."

Am 12. Oktober wird in der Columbiahalle in Tempelhof unter dem Titel "Mut zur Liebe – Ein Abend für AnNa R." ein großes Gedenkkonzert veranstaltet.

Ab Freitag, 23. Mai, können Tickets erworben werden. Alle Einnahmen sollen gespendet werden.