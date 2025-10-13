"Nicht auf die Ar***engel hören": Schlager-Star Michelle schießt gegen Kritiker

Köln - Seit rund zweieinhalb Jahren gehen Schlager-Star Michelle (53) und Sänger Eric Philippi (28) gemeinsam durchs Leben. Immer wieder keimen jedoch Trennungsgerüchte auf. Der Grund: ihr großer Altersunterschied. Jetzt hat die 53-Jährige über den Spott gesprochen, den sie immer wieder ertragen muss.

Seit etwas mehr als zwei Jahren ist Michelle (53) mit ihrem 25 Jahre jüngeren Partner Eric Philippi (28) zusammen. © Felix Hörhager/dpa

"Wir haben uns da auch ein dickes Fell angeschafft. Man sollte hinter sich stehen und einfach nicht auf die Ar***engel hören, sondern sein Ding durchziehen", verrät die Mutter von Marie Reim (25) im "Kölner Treff", wie sie damit umgehe.

Auf die Frage, warum sie ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, stellt Michelle klar: "Wir sind Menschen der Öffentlichkeit, und bevor die da jeden Tag bei uns vor der Tür stehen und permanent nachfragen, haben wir es dann einfach gesagt: Ja, so ist es."

Immerhin sei es ja auch was Schönes und nichts Schlimmes. Denn jeder solle das machen, was ihn glücklich mache.

Doch die deutsche Schlagersängerin spricht nicht nur über ihre Beziehung zu ihrem 25 Jahre jüngeren Partner, sondern auch über ihre Zukunft. Denn eines ist schon länger klar: Michelle wird ihre Karriere nach mehr als 30 Jahren beenden.

Mitte Januar startet ihre Abschiedstournee, die unter dem Titel "Zum letzten Mal – Die Abschiedstournee 2026" laufen wird. Ihr allerletztes Konzert findet am 15. Februar 2026, an ihrem 54. Geburtstag, in der Uber Arena in Berlin statt.