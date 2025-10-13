"Nicht auf die Ar***engel hören": Schlager-Star Michelle schießt gegen Kritiker
Köln - Seit rund zweieinhalb Jahren gehen Schlager-Star Michelle (53) und Sänger Eric Philippi (28) gemeinsam durchs Leben. Immer wieder keimen jedoch Trennungsgerüchte auf. Der Grund: ihr großer Altersunterschied. Jetzt hat die 53-Jährige über den Spott gesprochen, den sie immer wieder ertragen muss.
"Wir haben uns da auch ein dickes Fell angeschafft. Man sollte hinter sich stehen und einfach nicht auf die Ar***engel hören, sondern sein Ding durchziehen", verrät die Mutter von Marie Reim (25) im "Kölner Treff", wie sie damit umgehe.
Auf die Frage, warum sie ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, stellt Michelle klar: "Wir sind Menschen der Öffentlichkeit, und bevor die da jeden Tag bei uns vor der Tür stehen und permanent nachfragen, haben wir es dann einfach gesagt: Ja, so ist es."
Immerhin sei es ja auch was Schönes und nichts Schlimmes. Denn jeder solle das machen, was ihn glücklich mache.
Doch die deutsche Schlagersängerin spricht nicht nur über ihre Beziehung zu ihrem 25 Jahre jüngeren Partner, sondern auch über ihre Zukunft. Denn eines ist schon länger klar: Michelle wird ihre Karriere nach mehr als 30 Jahren beenden.
Mitte Januar startet ihre Abschiedstournee, die unter dem Titel "Zum letzten Mal – Die Abschiedstournee 2026" laufen wird. Ihr allerletztes Konzert findet am 15. Februar 2026, an ihrem 54. Geburtstag, in der Uber Arena in Berlin statt.
Michelle hat "große Pläne" für die Zeit nach ihrer Musik-Karriere
"Also ich bin kein Sofa-Mensch, es sei denn, es ist Urlaub, dann liebe ich es auch", gibt die einstige "Eurovision Song Contest"-Teilnehmerin preis, als sie gefragt wird, ob sie eine Auszeit plane.
Allerdings habe sie andere Pläne, die jedoch nichts mit der Musik und auch nicht mit der Öffentlichkeit zu tun haben. "Ich habe große Pläne, bin da mittendrin und wenn es so weit ist, dann komme ich gerne wieder und erzähle das."
Die 53-Jährige freue sich wahnsinnig auf das neue Projekt, welches ein "ganz, ganz besonderes" und "sehr speziell" sein wird.
"Und es wird auf jeden Fall etwas sein, was Menschen und Tieren helfen wird. Ein Herzensprojekt und mehr kann ich noch nicht sagen. Ich freue mich auf jeden Fall wie verrückt da drauf", schwärmt die "Wer Liebe lebt"-Interpretin.
