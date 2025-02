Nicht nur Kanzler, Schauspieler oder Moderator: Diese Promis sind Erfinder!

Dresden - Wer an Erfinder denkt, hat vielleicht einen zerstreuten Professor vor Augen. Oder einen Ingenieur im grauen Kittel, versunken in seine ganz eigene Welt. Wie auch immer -- die meisten Erfinder sind keiner breiten Öffentlichkeit bekannt. Doch es gibt Ausnahmen: Bei den hier vorgestellten Promis löste sich ein Geistesblitz ganz außerhalb des eigentlichen Berufs.

Schon 1905 tüftelte er an einem Verfahren zur Reduzierung der Staubentwicklung beim Autofahren. Später bekam er Patente für eine Gartenhacke mit Hammerkopf, eine Blendschutzbrille für Fußgänger, eine Teekanne mit Heizstab und ein Verfahren zur Schädlingsbekämpfung durch elektrischen Strom. Auch ein "Notzeitbrot" (mit Mais) und eine Sojawurst hat Adenauer in den kargen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg erfunden.

Als Gegnerin des Nationalsozialismus ging Lamarr nach Hollywood, spielte zum Beispiel 1938 in der Romanze "Algiers" mit. 1940 stellte sie dem US-Erfinderrat eine Funkfernsteuerung für Torpedos vor, die selbstständig die Frequenzen wechseln konnte - die Torpedos sollten so vom Feind schlechter zu orten sein. Allerdings verwendete die US-Marine erst 1962 eine Weiterentwicklung dieser Technik.

In den 1930er-Jahren stieg die Österreicherin Hedy Lamarr (1914-2000) zum umjubelten Filmstar auf. Freizügige Szenen im Streifen "Symphonie der Liebe" (lief auch unter dem Titel "Ekstase") brachten ihr den Ruf einer verruchten Diva ein.

Auch Leinwand-Kollege Bud Spencer (eigentlich Carlo Pedersoli, 1929-2016) war ein Multi-Talent.

Als erster Italiener schwamm er die 100 Meter Freistil in unter einer Minute, nahm als Wasserballer an zwei Olympischen Spielen (1952, 1956) teil. Dazu erfand der lustige Kino-Raufbold ein dreiläufiges Jagdgewehr und eine Reisezahnbürste, in deren Griff die Zahnpasta bereits integriert war. Ach ja, von Beruf war der spätere Bud Spencer übrigens Jurist.