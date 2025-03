Nickelodeon-Star Jan Schwieterman mit nur 52 Jahren gestorben

Washington (USA) - Er verkörperte einen der frühesten Nickelodeon-Filmschurken und war in mehreren TV-Serien zu sehen. Schauspieler Jan Schwieterman ist im Alter von 52 Jahren verstorben.

Jan Schwieterman (†52) wurde vor allem durch den Kinderfilm "Good Burger" bekannt. © Facebook/Jan Schwieterman

Wie die New York Post berichtet, starb der 52-Jährige am 28. Februar im Mercy Hospital in Washington nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs.

"Schweren Herzens teile ich das Ableben meines Bruders Jan mit", bestätigte sein Bruder Chad Schwieterman in einem Facebook-Post. "Er hatte erst vor Kurzem herausgefunden, dass er eine aggressive Form von Krebs im vierten Stadium hat."

Für die ganze Familie und für die Freunde des prominenten Schauspielers sei Schwietermans früher Tod ein Schock gewesen, schrieb sein Bruder.

Kurz nach seinem Highschool-Abschluss zog Schwieterman nach Los Angeles, um Schauspieler zu werden. Zunächst hielt er sich mit Gastrollen in Fernsehserien wie "McKenna", "ER" und "Forever" über Wasser.

Größere Bekanntheit erlangte er, als er für die Hauptrolle des Kurt Bozwell, dem Besitzer eines rivalisierenden Fast-Food-Restaurants, in der Komödie "Good Burger" ausgewählt wurde. Der Film, der vom TV-Sender Nickelodeon co-produziert wurde, richtete sich vor allem an ein jüngeres Publikum.