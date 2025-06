Nico Legat meldet sich aus Suchtklinik: "Bin auf einem guten Weg!"

In einem kurzen Videoclip zeigte er seinen 103.000 Instagram-Followern allerdings erste Eindrücke von seinem gemütlichen Einzelzimmer.

Wo genau sich die neue Klinik befindet, teilt der Sohn von Ex- Bundesliga -Profi Thorsten Legat (56) zwar nicht mit.

Nach fünf intensiven Wochen steht für den 27-Jährigen der nächste Schritt auf seinem langen Weg der Gesundung an: Über die sozialen Medien hat Nico nämlich verraten, dass er nun in eine neue Einrichtung eingecheckt ist.

Weil ihn immer wieder Fragen seiner Fans erreichen würden, "wie das hier alles so abläuft", verspricht der 27-Jährige außerdem, seine Community in den nächsten Tagen und Wochen mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden zu halten.

Nico hatte sich Anfang Mai freiwillig in die Suchtklinik begeben und damals versichert: "Ich übernehme Verantwortung, hole mir Hilfe und arbeite aktiv an mir. Mein Ziel ist es, stärker zurückzukommen und mein Leben wieder in die richtigen Bahnen zu lenken."