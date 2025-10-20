Nico Legat voller Tatendrang: Reality-Star hat Großes vor nach Suchtklinik

Wermelskirchen ( Nordrhein-Westfalen ) - Nach seinem Aufenthalt in einer Suchtklinik steht Nico Legat (27) vor seinem Comeback auf den TV-Bildschirmen. Der Sohn von Mr. Kasalla, Thorsten Legat (56), kündigt Großes an.

Nico Legat (27) ist nach seinem Aufenthalt in einer Suchtklinik wieder voller Tatendrang. © Bildmontage: Instagram/nico.legat (Screenshots)

"Ich liebe Reality", verrät der 27-Jährige seinen fast 98.000 Anhängern in seiner neuesten Instagram-Story und führt aus: "Macht euch auf jeden Fall auf was gefasst."

Er habe sich nach seinem Aufenthalt in der Suchtklinik inzwischen neu sortiert und sich auch gezielt auf das Comeback vorbereitet. Jetzt wolle er sein "neues Ich" zeigen und verspricht, wieder zu "performen", wie er es vor seinem Aus schon getan habe.

"Aber jetzt hat erstmal die Gesundheit Vorrang", macht der einstige "Temptation Island"-Teilnehmer klar. Dennoch solle es "bald wieder richtig rund" gehen, wie er zudem noch verrät.

Um was für eine Show sich handelt, will der Legat-Sprössling nicht preisgeben. Auch bei welchem Sender dies möglich sei, wolle er nicht verraten.

Eins scheint aber klar: Der Fokus dürfte wieder auf Reality-TV-Formaten liegen, wodurch er seine Bekanntheit erlangte.