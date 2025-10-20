Nico Legat voller Tatendrang: Reality-Star hat Großes vor nach Suchtklinik
Wermelskirchen (Nordrhein-Westfalen) - Nach seinem Aufenthalt in einer Suchtklinik steht Nico Legat (27) vor seinem Comeback auf den TV-Bildschirmen. Der Sohn von Mr. Kasalla, Thorsten Legat (56), kündigt Großes an.
"Ich liebe Reality", verrät der 27-Jährige seinen fast 98.000 Anhängern in seiner neuesten Instagram-Story und führt aus: "Macht euch auf jeden Fall auf was gefasst."
Er habe sich nach seinem Aufenthalt in der Suchtklinik inzwischen neu sortiert und sich auch gezielt auf das Comeback vorbereitet. Jetzt wolle er sein "neues Ich" zeigen und verspricht, wieder zu "performen", wie er es vor seinem Aus schon getan habe.
"Aber jetzt hat erstmal die Gesundheit Vorrang", macht der einstige "Temptation Island"-Teilnehmer klar. Dennoch solle es "bald wieder richtig rund" gehen, wie er zudem noch verrät.
Um was für eine Show sich handelt, will der Legat-Sprössling nicht preisgeben. Auch bei welchem Sender dies möglich sei, wolle er nicht verraten.
Eins scheint aber klar: Der Fokus dürfte wieder auf Reality-TV-Formaten liegen, wodurch er seine Bekanntheit erlangte.
Nico Legat macht ersten Schritt für TV-Comeback und wechselt sein Management
Den ersten Stein für sein baldiges Comeback hat Nico Legat bereits vor fast genau zwei Monaten gelegt. Damals hatte er sein Management gewechselt und ebenfalls erklärt, in Zukunft wieder im Fernsehen durchstarten zu wollen.
Mit dem Wechsel wolle er eine neue Ära beginnen und es stünden richtig geile Aufgaben in naher Zukunft an.
"Ich bin einfach dankbar und froh, dass ich jetzt noch mal die Chance und die Möglichkeit habe, richtig anzugreifen nach meinen ganzen Suchtproblemen", ließ Nico damals wissen.
Man darf gespannt sein, wie die Rückkehr auf die TV-Bildschirme genau aussehen wird.
Auf eine Anfrage von TAG24 hat Nico Legat bis zum Montagmittag noch nicht reagiert.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/nico.legat (Screenshots)