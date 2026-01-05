Privat wie nie: RTL-Moderatorin teilt Urlaubsfoto mit ihrem Ehemann

Fuerteventura (Spanien) - Angela Finger-Erben (45) gönnt sich eine verdiente Auszeit vom turbulenten TV-Rummel. Im Netz zeigte sich die RTL -Moderatorin gleichzeitig so privat wie nur selten.

RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben (45) und ihr Mann Jens Diestelkamp genossen mit ihren Kindern eine Auszeit auf Fuerteventura. © Bildmontage: Instagram/angelafingererben (Screenshots)

Egal, ob am frühen Morgen bei "Punkt 6" oder demnächst auch wieder am späten Abend bei der Dschungelcamp-Show "Die Stunde danach": Über mangelnde Arbeit kann sich die 45-jährige Blondine beim Kölner Privatsender nicht beklagen.

Um neue Energie für die kommenden Aufgaben zu tanken, ließ es sich Finger-Erben jüngst mit ihrem Mann, dem Sportjournalisten Jens Diestelkamp, und den gemeinsamen Töchtern Anna und Lilli auf der kanarischen Trauminsel Fuerteventura gutgehen.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die TV-Bekanntheit dazu jetzt einige Schnappschüsse, die bei ihren rund 149.000 Followern sofort die Sehnsucht nach Meer, Strand und einem wärmeren Klima schüren dürften. Eine der Aufnahmen bot aber noch eine weitere Besonderheit.

Neben einem Bild von sich am Strand zeigte Finger-Erben nämlich unter anderem auch ein Selfie von sich und ihrem Partner. Seit 2016 sind die beiden verheiratet. So privat zeigt sich die Moderatorin in der Regel nicht in den sozialen Netzwerken.