"In aller Freundschaft"-Star übers Älterwerden: Was Birgit Schrowange damit zu tun hat
Hamburg - Einst bekannt aus Serien wie "Rote Rosen" und "In aller Freundschaft" gilt Schauspielerin Isabel Varell (64) längst als TV-Ikone. Was ihre Karriere betrifft, feiert sie auch als Sängerin und Moderatorin große Erfolge. Dabei immer an ihrer Seite: Moderations-Kollegin Birgit Schrowange (67).
Als Varell am Samstagabend in der Talksendung "DAS! Rote Sofa" zu Gast war, führte das Gespräch auch am Thema Älterwerden nicht vorbei. Schließlich ist die Schauspielerin Mitte 60. Was Schrowange damit zu tun hat?
"Birgit und ich sind wirklich Familie. Wir sind seit über 40 Jahren befreundet und sie ist eine meiner ganz wichtigen Lebensmenschen, die mich die größte Zeit meines Lebens begleitet haben", erklärt Varell im Gespräch mit Moderatorin Inka Schneider (58).
"Das ist ja auch so wichtig im Älterwerden, dass Menschen dich aus einer ganz anderen Zeit kennen. Dass die noch deine Eltern mitgekriegt haben. Mit wem willst du sonst reden über früher?", fragt sich die 64-Jährige.
Die Zukunft und die Gegenwart seien nach Angaben der Sängerin natürlich schöner als die Vergangenheit. "Wir sind auch gar nicht so Menschen, die ständig zurückblicken, aber trotzdem ist das so verbindend. Das ist wirklich Liebe."
Kennengelernt haben sich die beiden Frauen auf einer Veranstaltung in Wiesbaden. Schrowange habe diese moderiert - Varell sei dort als Sängerin aufgetreten. Der Rest ist Geschichte. Seitdem verbrachten die beiden bereits gemeinsame Urlaube oder schlugen sich in jungen Jahren Partynächte in Nachtclubs um die Ohren.
Isabel Varell: "Ich finde das Älterwerden toll"
Voller Dankbarkeit für die tiefe Freundschaft mit Schrowange habe Varell mit dem Älterwerden generell keine großen Probleme. Ganz im Gegenteil: "Ich kann sagen, ich finde das Älterwerden toll. Ich weiß, ich habe Glück. Ich habe keine Schmerzen", zeigt sich die 64-Jährige einsichtig.
Das Altern könne auch etwas Positives mit sich bringen. "Ich empfinde diese Lebensphase mit Mitte 60 als wundervoll. Dieser Druck ist weg, ich mache nur noch das, was mir wirklich Spaß macht."
Und auch an einer weiteren persönlichen Eigenschaft habe Varell mit den Jahren gearbeitet: "Ich habe gelernt, Nein zu sagen. Das kann ich mittlerweile ganz gut." Abschließend möchte die Schauspielerin vor allem der Jugend noch eine wichtige Botschaft mitgeben.
"Die Zeit, die vor uns liegt, muss doch eigentlich die tollste Zeit des Lebens werden. Da muss man belohnt werden für alles. Man muss deshalb die Botschaft an jüngere Menschen senden, dass das toll sein kann", ermutigt die Sängerin die jüngere Generation.
Titelfoto: Bildmontage: Christian Charisius/dpa, Fabian Sommer