"In aller Freundschaft"-Star übers Älterwerden: Was Birgit Schrowange damit zu tun hat

Hamburg - Einst bekannt aus Serien wie " Rote Rosen " und " In aller Freundschaft " gilt Schauspielerin Isabel Varell (64) längst als TV-Ikone. Was ihre Karriere betrifft, feiert sie auch als Sängerin und Moderatorin große Erfolge. Dabei immer an ihrer Seite: Moderations-Kollegin Birgit Schrowange (67).

Isabel Varell (64) ist als Schauspielerin, Sängerin, Musicaldarstellerin und Moderatorin bekannt. © Fabian Sommer/dpa

Als Varell am Samstagabend in der Talksendung "DAS! Rote Sofa" zu Gast war, führte das Gespräch auch am Thema Älterwerden nicht vorbei. Schließlich ist die Schauspielerin Mitte 60. Was Schrowange damit zu tun hat?

"Birgit und ich sind wirklich Familie. Wir sind seit über 40 Jahren befreundet und sie ist eine meiner ganz wichtigen Lebensmenschen, die mich die größte Zeit meines Lebens begleitet haben", erklärt Varell im Gespräch mit Moderatorin Inka Schneider (58).

"Das ist ja auch so wichtig im Älterwerden, dass Menschen dich aus einer ganz anderen Zeit kennen. Dass die noch deine Eltern mitgekriegt haben. Mit wem willst du sonst reden über früher?", fragt sich die 64-Jährige.

Die Zukunft und die Gegenwart seien nach Angaben der Sängerin natürlich schöner als die Vergangenheit. "Wir sind auch gar nicht so Menschen, die ständig zurückblicken, aber trotzdem ist das so verbindend. Das ist wirklich Liebe."

Kennengelernt haben sich die beiden Frauen auf einer Veranstaltung in Wiesbaden. Schrowange habe diese moderiert - Varell sei dort als Sängerin aufgetreten. Der Rest ist Geschichte. Seitdem verbrachten die beiden bereits gemeinsame Urlaube oder schlugen sich in jungen Jahren Partynächte in Nachtclubs um die Ohren.