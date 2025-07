Jawort mit Hafenblick: Nico Schwanz machte seiner "Dodi" einen Antrag

Lübeck - Der gemeinsame Sieg bei "Forsthaus Rampensau" blieb aus, doch am Montag haben Nico Schwanz (47) und Victoria "Dodi" Schuler (29) ihren ganz persönlichen Hauptgewinn gemacht: Sie haben sich verlobt.

Alles in Kürze

Am Montag feierten beide ihren zweiten Jahrestag an der Ostsee . Ein Tag, der für beide unvergesslich bleiben wird: Nico machte seiner Victoria einen Antrag, wie er später auf Instagram teilte.

Das frisch verlobte Paar hielt diesen besonderen Augenblick auf Instagram fest und ließ seine Follower an der Verlobung teilhaben mit den Worten: "Sie hat ja gesagt."

Was sich zuvor bereits erahnen ließ, wurde nun zur Realität: Ein neues Kapital hat für beide begonnen, wie die Instagram-Story der frisch Verlobten mit dem Ring und dem Titel "New chapter - now!" verrät.