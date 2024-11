Nico Schwanz mit Freundin "Dodi" beim Opernball: Sie kommt mit Ring, er spricht schon von "Frau"!

Leipzig - Auf dem roten Teppich vor der Leipziger Oper war am Freitag wieder Schaulaufen angesagt. Opernball in der Messestadt ! Mit dabei: Model und Reality-TV-Star Nico Schwanz (46). Der sorgte allerdings nicht allein für Aufsehen.

Was hören wir da!? Herr Schwanz spricht bereits von "seiner Frau"!? Und an der Hand von Victoria funkelt bereits ein Ring! Ist die Beziehung etwa schon weiter fortgeschritten, als Nico bisher zugeben wollte?

Für ihren Partner war es hingegen bereits der zweite Besuch in Leipzig . "Den Opernball hab ich definitiv für mich entdeckt und deswegen will ich ja meine Frau jetzt mitnehmen, die das erste Mal auf dem roten Teppich mit mir zusammen zu sehen ist."

Denn der "Promi Big Brother - Die Late Night Show"-Teilnehmer war in Begleitung gekommen, hatte seine Freundin Victoria "Dodi" Schuler (29) mitgebracht. Er im schicken Smoking, sie im wunderschönen roten Kleid, beide perfekt gestylt.

Zwei Jahre sind die beiden inzwischen laut dem Model ein Paar. Ende November ziehen sie gemeinsam ins "Forsthaus Rampensau". © EHL Media/Michel Köhler

Das Paar winkt gelassen ab. "Das ist der Vor-Verlobungsring. Ich schau' erstmal, wie es sich anfühlt, dann überlegen wir nochmal", erklärte Victoria selbstbewusst. "Verlobt auf Probe."

Seit mittlerweile zwei Jahren sind Nico und seine "Dodi" ein paar, wie sich das Model auf dem roten Teppich erinnerte. Öffentlich gemacht hatte er die Beziehung jedoch erst vor wenigen Wochen - und damit für einige Schlagzeilen gesorgt.

In der "Late Night Show" von "Promi Big Brother" hatte Schwanz Mitte Oktober erklärt, inzwischen seinen "Bahnhof" gefunden zu haben. Dabei anwesend: Reality-TV-Kollegin Janine Pink (37). Die hatte sich im vergangenen Jahr noch mit dem 46-Jährigen gemeinsam gezeigt. Wo? Beim Leipziger Opernball. So schließt sich der Kreis also.

Gelaufen war zwischen den beiden damals nichts.

Janine hatte ihren Kollegen auf der Couch platziert, wie sie in der "Late Night Show" verriet. Nun also der erste öffentliche Auftritt von Nico mit seiner Herzensdame, bevor es ab dem 30. November gemeinsam ins "Forsthaus Rampensau" geht.

Für das Paar stand am Abend erst einmal Tanzen auf dem Programm. "Aber sowas von", sagte Nico stolz. "Sie hat Walzer geübt und ich kann das", so das Model selbstbewusst. "Das kriegen wir schon irgendwie hin", pflichtete ihm seine Vor-Verlobte bei.