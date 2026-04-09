Nilam Farooq gibt Schwangerschaft bekannt - aber nicht ganz freiwillig

Berlin - Schauspielerin Nilam Farooq (36) ist schwanger. Doch eigentlich hätte der frühere "SOKO Leipzig"-Star die Baby-News lieber nicht öffentlich gemacht.

Nilam Farooq (36) erwartet ein Baby. © Felix Hörhager/dpa

"Das wird jetzt wahrscheinlich das Persönlichste, was ihr seit langer, langer, langer Zeit von mir gesehen habt. Ich bin schwanger", erklärte Nilam Farooq in einem neuen Video auf Instagram.

Doch die Offenlegung erfolgte offenbar nicht ganz freiwillig. "Wenn es komplett nach mir gegangen wäre, dann wäre es weiterhin ein privates Thema geblieben, was hier nichts verloren hat", fuhr die Berlinerin fort. Auch in den vergangenen Jahren habe sie Privates, so weit es ging, für sich behalten.

Doch wie schon vor zwei Jahren gebe es "offenbar Bilder, die von mir gemacht wurden, wo man das sehr deutlich sieht", so die 36-Jährige. Da "gewisse Medien" in Besitz dieser Bilder seien, habe sie sich entschieden, selbst mit der Nachricht an die Öffentlichkeit zu gehen.

Nilam Farooq: "Anders als damals möchte ich diesmal selbst die Kontrolle darüber behalten und den Wind aus den Segeln nehmen und nicht zulassen, dass das jemand anderes für mich veröffentlicht."