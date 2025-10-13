Hat Nina Bott Auswanderungspläne? "Würde ich mir sehr wünschen"
Hamburg - Wenn alle Kinder und der Mann zu Hause ausgeflogen sind, hat Nina Bott (46) Zeit zum Quatschen. In einer Fragerunde beantwortete sie nun Allerlei, was die Community wissen wollte. Dabei offenbarte die Schauspielerin die Sehnsucht nach einem Heim in der Sonne.
"Das würde ich mir sehr wünschen", sagte die ehemalige GZSZ-Darstellerin am Montagmittag über ein Haus in Italien, Portugal oder auf Mallorca.
Die Idee, in den Süden auszuwandern, sei aber bislang nur ein "Hirngespinst", so die vierfache Mama, die dennoch betonte:
"Wir lieben unser Zuhause. Am liebsten würde ich unser Haus einfach so, wie es ist, mitnehmen und näher an die Schule ransetzen" - oder eben ins südeuropäische Ausland. Konkrete Pläne, für immer wegzugehen, gebe es allerdings keine, aber: "Ich glaube, dass wir früher oder später nochmal vielleicht ein, zwei, drei Jahre ins Ausland gehen."
Daneben könnte sich die Moderatorin allerdings auch vorstellen, ein neues Haus etwas näher an der Hansestadt zu kaufen, allerdings nur, wenn auch die neue Bleibe wieder einen großen Garten hätte.
Derzeit wohne die Großfamilie nämlich etwas außerhalb von Hamburg, direkt am Wald. "Wir haben einen großen Garten, Platz für unsere 13 Kaninchen!"
Nina Bott hatte nie einen beruflichen Plan B
In ihrer Plauderlaune erzählte das ehemalige "Playboy"-Model auch von ihrer damaligen Berufswahl und ob sie für alle Fälle einen weiteren Berufswunsch außer die Schauspielerei gehabt hätte.
"Ich hatte tatsächlich nie einen Plan B. Bin auch während meiner Schulzeit nie davon ausgegangen, dass ich mal was Vernünftiges lerne oder mache", überraschte die Influencerin.
"Ich habe schon mit fünf Jahren angefangen zu drehen und habe nie was anderes gemacht", sagte sie, betonte aber, das Abitur trotz all dem abgeschlossen zu haben, um ihre Eltern zufriedenzustellen. "Das war meinen Eltern irgendwie wichtig und mir selber auch, dass ich das abschließe, was ich angefangen habe."
Inzwischen arbeitet die Hamburgerin nicht mehr nur als Schauspielerin. Neben Moderationsaufträgen macht sie Werbung für Produkte auf Instagram und sei als Investorin in verschiedenen Unternehmen aktiv.
"Aber mein Herz lebt für die Schauspielerei. Also wenn man mich jetzt so fragen würde, was ich neben dem Mama-Sein und dem Essen am liebsten mache, dann ist es auf jeden Fall das Spielen", finalisierte Bott ihre Liebeserklärung an die darstellenden Künste.
Titelfoto: Stefan Wallocha