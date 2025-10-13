Hat Nina Bott Auswanderungspläne? "Würde ich mir sehr wünschen"

Hamburg - Wenn alle Kinder und der Mann zu Hause ausgeflogen sind, hat Nina Bott (46) Zeit zum Quatschen. In einer Fragerunde beantwortete sie nun Allerlei, was die Community wissen wollte. Dabei offenbarte die Schauspielerin die Sehnsucht nach einem Heim in der Sonne.

Nina Bott (46) könnte sich vorstellen, mit ihrer Familie für ein paar Jahre ins Ausland zu gehen. © Stefan Wallocha

"Das würde ich mir sehr wünschen", sagte die ehemalige GZSZ-Darstellerin am Montagmittag über ein Haus in Italien, Portugal oder auf Mallorca.

Die Idee, in den Süden auszuwandern, sei aber bislang nur ein "Hirngespinst", so die vierfache Mama, die dennoch betonte:

"Wir lieben unser Zuhause. Am liebsten würde ich unser Haus einfach so, wie es ist, mitnehmen und näher an die Schule ransetzen" - oder eben ins südeuropäische Ausland. Konkrete Pläne, für immer wegzugehen, gebe es allerdings keine, aber: "Ich glaube, dass wir früher oder später nochmal vielleicht ein, zwei, drei Jahre ins Ausland gehen."

Daneben könnte sich die Moderatorin allerdings auch vorstellen, ein neues Haus etwas näher an der Hansestadt zu kaufen, allerdings nur, wenn auch die neue Bleibe wieder einen großen Garten hätte.

Derzeit wohne die Großfamilie nämlich etwas außerhalb von Hamburg, direkt am Wald. "Wir haben einen großen Garten, Platz für unsere 13 Kaninchen!"