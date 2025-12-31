Nina Bott will guten Rutsch wünschen und bricht plötzlich in Tränen aus

Hamburg - Unerwarteter Gefühlsausbruch von Nina Bott (47): Die Schauspielerin wollte ihren Fans auf Instagram am Mittwoch eigentlich nur einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen - plötzlich brach sie jedoch in Tränen aus.

Schauspielerin Nina Bott (47) hat sich am Mittwoch zum Jahreswechsel bei ihren Fans gemeldet. Plötzlich brach sie jedoch in Tränen aus. © Fotomontage: Instagram/ninabott

Zu Beginn ihrer "kleinen Neujahrsansprache", wie sie es selbst nannte, wirkte die Hamburgerin noch völlig gefasst. "Ich hoffe, ihr habt irgendwas Schönes vor und seid mit Menschen zusammen, die euch guttun. Damit ihr einfach mit diesem Jahr abschließen könnt", erklärte sie in Richtung ihrer Community.

Anschließend berichtete sie, was sie und ihre Familie für den heutigen Abend geplant hätten. Sie erzählte von Luftschlangen-Deko, Schokofondue und vielleicht einer kleinen Party - doch dann verlor die frühere "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin plötzlich die Fassung.

Mit zitternder Stimme offenbarte sie: "Außerdem habe ich überlegt, ob ich eventuell heute schon mal kurz zum Friedhof fahre, damit ich morgen nicht die ganze Zeit denke, ich müsste dahin gehen. Weil morgen ist ja nicht nur mein Geburtstag, sondern meine Mutter ist ja auch an meinem Geburtstag gestorben." Dabei schossen ihr Tränen in die Augen.