Nina Bott will guten Rutsch wünschen und bricht plötzlich in Tränen aus
Hamburg - Unerwarteter Gefühlsausbruch von Nina Bott (47): Die Schauspielerin wollte ihren Fans auf Instagram am Mittwoch eigentlich nur einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen - plötzlich brach sie jedoch in Tränen aus.
Zu Beginn ihrer "kleinen Neujahrsansprache", wie sie es selbst nannte, wirkte die Hamburgerin noch völlig gefasst. "Ich hoffe, ihr habt irgendwas Schönes vor und seid mit Menschen zusammen, die euch guttun. Damit ihr einfach mit diesem Jahr abschließen könnt", erklärte sie in Richtung ihrer Community.
Anschließend berichtete sie, was sie und ihre Familie für den heutigen Abend geplant hätten. Sie erzählte von Luftschlangen-Deko, Schokofondue und vielleicht einer kleinen Party - doch dann verlor die frühere "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin plötzlich die Fassung.
Mit zitternder Stimme offenbarte sie: "Außerdem habe ich überlegt, ob ich eventuell heute schon mal kurz zum Friedhof fahre, damit ich morgen nicht die ganze Zeit denke, ich müsste dahin gehen. Weil morgen ist ja nicht nur mein Geburtstag, sondern meine Mutter ist ja auch an meinem Geburtstag gestorben." Dabei schossen ihr Tränen in die Augen.
Mutter von Nina Bott starb am Geburtstag der Schauspielerin
Sie gehe nicht gerne auf den Friedhof, gestand die 47-Jährige. "Und ich weiß auch, dass es meinen Eltern überhaupt nichts bedeutet, dass ich dahin gehe, weil sie auch immer gesagt haben - wenn wir über das Grab ihrer Eltern gesprochen haben -, dass sie an ganz vielen anderen Orten an ihre Eltern denken und eben nicht auf dem Friedhof", betonte Nina.
Auch deshalb verbinde sie nicht viel mit diesem Ort, verdeutlichte die vierfache Mutter. "Aber manchmal denke ich, ich muss einfach kurz hingehen, und das steht heute noch auf meiner Liste. Das muss ich irgendwie noch hinter mich bringen", unterstrich sie.
Immerhin: Trotz des Todestages ihrer Mutter habe die Schauspielerin an ihrem Geburtstag etwas Schönes mit Familie und Freunden geplant. Darüber hinaus gebe es auch noch etwas anderes zu feiern: die nahende Geburt ihrer Nichte.
