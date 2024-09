Influencer-Event zeigt, wie gesunde Ernährung klappen kann: Diesen Tipp hat Nina Bott

Hamburg - Am Dienstag kamen Nina Bott (46) und eine Gruppe Influencerinnen im Café Trucys in Hamburg zusammen, um sich über aktuelle Trends rund um gesunde Ernährung auszutauschen. Im Mittelpunkt: Schneekoppe - eine Food-Marke, an der Ex-Fußballer Philipp Lahm (40) beteiligt ist und die nun die Drogeriemarktkette Budni zum exklusiven Vertriebspartner gemacht hat.